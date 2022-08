Schildkröte ist in Lauterach auf Abwegen

Eine Schildkröte hat am Mittwoch die Polizei in Lauterach beschäftigt. Letztlich konnte das Tier dann aber wohlbehalten an seinen Besitzer übergeben werden, berichtet die Polizei.

Die etwa 30 Zentimeter lange Schildkröte war am Mittwoch in Lauterach ausgebüxt. Ein aufmerksamer Zeuge hat hat Tier auf dem Weg nach Lauterach bemerkt und die Polizei verständigt. Bei den Beamten hatte sich ein Besitzer bislang nicht gemeldet. Nach mehreren Telefonaten war ein Mann als Eigentümer ermittelt. Die Schildkröte konnte wohlbehalten übergeben werden.