SC Lauterach bringt seine Sportanlage auf Vordermann

Nach regnerischer Nacht haben sich am Samstag Vormittag rund 15 Mitglieder des SC Lauterach auf der Sportanlage eingefunden, um nach dem Lockdown gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich die Anlage wieder von ihrer schönsten Seite präsentiert. Mit Eimern, Handschuhen, Hacken, Heckenscheren, Spezialmessern und vielen weiteren Utensilien traten sie dem Unkraut gut ausgerüstet entgegen.

Obwohl es im Vorfeld der Metzelsuppe letzten Herbst und heuer im zeitigen Frühling jeweils ähnliche Aktionen gab, hatten die rund 15 Helferinnen und Helfer am Samstag von 8.30 Uhr bis um die Mittagszeit alle Hände voll zu tun, um die Sportanlage von Unkraut zu befreien. „Viele Hände geben bekanntlich ein schnelles Ende“, dieses Motto hatten die Vorstände Daniel Cyrus und Wolfgang Vollmayer im Vorfeld ausgegeben, um möglichst rasch gemeinsam mit den Helfern am Mittag als Belohnung für die erreichten Erfolge belegte Brötchen und Getränke zu erhalten.

Pflänzchen entfernt

Da gab es auf dem weitläufigen Gelände Moos, Gräser und andere Pflänzchen zu entfernen, die sich leider am falschen Standort breitgemacht haben. Disteln, die anderenorts durchaus ihre natürliche Berechtigung hätten, störten im angelegten Garten hinter dem Sportheim. „Um die Disteln leichter herausziehen zu können, hätte es in letzter Zeit gut und gerne noch mehr regnen dürfen“, so Julia Burger.

Radtour am 19. Juli

Dass man den Beikräutern mit rein mechanischen Maßnahmen, also ohne Spritzmittel und damit ökologisch einwandfrei begegnet, war für alle eine Selbstverständlichkeit. „Das stärkt die Dorfgemeinschaft“, betonte Bernd Maier und erinnerte an die für Mitglieder und Nichtmitglieder offene Radtour am Sonntag, 19. Juli. Dann steigt um 10 Uhr im Sportheim ein Frühschoppen. Gestärkt geht es dann um 10.30 Uhr mit dem Fahrrad nach Ehingen-Berg zur Brauereigaststätte. Nach einer Einkehr und der Rückkehr nach Lauterach bietet der Verein noch einen Ausklang im Sportheim an.

Nachdem vor einigen Wochen schon ein Sicherheitskonzept für innen und außen erstellt worden ist, konnte der Damensport bereits wieder starten. Der offizielle Trainingsauftakt ist für den 24. Juli geplant. Die Helfer äußerten die Hoffnung, dass in der zweiten Jahreshälfte noch ein wenig Sport und Geselligkeit möglich sein werden.