Rat stimmt über Bürgerbegehren ab

Die Bürgerinitiative „Erhalt der Lauteracher Wasserversorgung“ hat mit einer Unterschriftenliste ein Bürgerbegehren zur Zukunft der örtlichen Wasserversorgung gefordert. Bei einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Vereinsraum der Lautertalhalle wird nun der Gemeinderat darüber entscheiden, ob eine solche Abstimmung zugelassen wird.

Eine Unterschriftenliste mit 169 Unterstützern hatten Horst Wimmer und Elmar Haußmann von der Bürgerinitiative „Erhalt der Lauteracher Wasserversorgung“ Anfang November an Bürgermeister Bernhard Ritzler übergeben. Mit der Forderung, die Gemeinde solle einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen (die SZ berichtete). Die Initiatoren wollen damit erreichen, dass alle Lauteracher darüber entscheiden können, ob die kleine Gemeinde künftig ihre eigene Wasserversorgung über die beiden örtlichen Quellen behält oder eine Fremdversorgung beispielsweise bei der Bussenwasserversorgungsgruppe (Buwag) anstrebt. Die Kommunalaufsicht sollte nach der Übergabe klären, ob eine Abstimmung zulässig ist.

Entscheidung liegt beim Rat

„Die Behörde hat mitgeteilt, dass die Entscheidung dem Gemeinderat obliegt“, erklärt Bürgermeister Ritzler. Um keine weitere Zeit zu verlieren und Klarheit zu schaffen, sei nun kurzfristig die öffentliche Ratssitzung am kommenden Montag einberufen worden. „Zu dieser werden wir selbstverständlich auch die Mitglieder der Bürgerinitiative einladen“, kündigt das Gemeindeoberhaupt an.

Neutraler Moderator

Im Nachgang der Ratssitzung könnte eine weitere Informationsveranstaltung für die Lauteracher stattfinden. „Bei dieser wollen wir die Bürger auf den aktuellen Stand bringen und auch zu den Behauptungen und Fragen der Unterschriftenliste der Bürgerinitiative Stellung nehmen“, sagt Bernhard Ritzler. Der Bürgermeister möchte zu diesem Informationsabend einen neutralen Moderator dazu holen, der den Abend leitet. Außerdem sollen bei dieser Gelegenheit die genauen Kosten der einzelnen Varianten vorgestellt werden, damit die Bürger eine Vorstellung davon bekommen, was für Kosten die verschiedenen Möglichkeiten auch langfristig für die Gemeinde verursachen.

Die Wasserversorgung in Lauterach muss dringend saniert werden. Um die Versorgungssicherheit Lauterachs zu verbessern, befürwortet die Gemeinde den Anschluss an eine Fremdversorgung, bei der von zwei Hochbehältern lediglich einer erhalten und saniert werden müsste. Das Wasser würde dann aus umliegenden Quellen bezogen, auch weil bei den eigenen immer wieder Probleme aufgetreten waren. Die Bürgerinitiative hingegen will beide Hochbehälter sanieren und weiter betreiben und das Wasser auch langfristig aus den ortseigenen Quellen beziehen.