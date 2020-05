Planung soll in einer Hand bleiben

Nachdem sich die Bürger von Lauterach am 19. April per Bürgerentscheid mehrheitlich dafür entschieden hatten, die eigene Wasserversorgung erhalten zu wollen, stand das umstrittene Thema am Freitagabend wieder auf der Tagesordnung des Lauteracher Gemeinderats.

Wegen der Corona-Pandemie trafen sich Bürgermeister Bernhard Ritzler und die Gemeinderäte in der Lautertalhalle mit Günter Lumpp, Wasserexperte beim Regierungspräsidium in Tübingen, um erneut über die „Neustrukturierung der Wasserversorgung“ zu diskutieren. Um bis Ende September beim Regierungspräsidium die Anträge auf Fördermittel einreichen zu können, stand die „Beauftragung eines Planungsbüros“ auf der Tagesordnung, die erneut zu kontroversen Diskussionen führte.

Zum Ausbau der Eigenwasserversorgung soll der Hochbehälter Reichenstein erneuert werden, außerdem muss eine sogenannte Ringleitung gebaut werden und zwischen dem Wolfstalbrunnen und der Boschäckerquelle muss eine neue Leitung entstehen. Die bisherige Planung des Hochbehälters und der Ringleitung hat das Ingenieurbüro Schranz aus Bad Saulgau gemacht. Das soll aber, nach dem Willen einiger Räte, die weiteren Planungen nicht mehr ausführen. Eine Alternative wäre, nur den Bau der bisher nicht geplanten Verbindungsleitung an ein neues Büro zu vergeben.

Nach ausgiebiger Diskussion war man sich schließlich einig, dass die „Gesamtmaßnahme in einer Hand sein“ soll und daher nur ein Ingenieurbüro beauftragt wird. Günter Lumpp hatte eine Liste mit Büros aus ganz Baden-Württemberg mitgebracht, die „Wasser-Erfahrungen“ haben und sich mit der Ultrafiltration auskennen. Zwischendurch wurde die Ausstattung des Hochbehälters mit gefliesten oder Edelstahl-Becken diskutiert und besprochen, dass mit dem Bau des Hochbehälters noch in diesem Jahr begonnen werden könnte. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 550 000 Euro. „Das Regierungspräsidium wird nur wirtschaftliche Lösungen fördern“, gab Lumpp zu bedenken und betonte, dass die „Entscheidung Rechtensteins“ eine wichtige Rolle spiele. „Auch wenn die nicht mitmachen, sind wir in der Lage das zu stemmen“, sagte Gemeinderat Horst Wimmer.

Einstimmig entschied der Gemeinderat schließlich, dass Günter Lumpp einige ausgewählte Ingenieurbüros anspricht, ihre Kapazitäten abfragt und sie zur Vorstellung nach Lauterach einlädt. Die Vorstellung soll dann im Juni in einer Sitzung stattfinden, zu der auch Rechtenstein eingeladen wird. „Preisunterschiede werden sich da kaum ergeben, weil die Büros nach der Honorarordnung abrechnen müssen“, betonte Lumpp.