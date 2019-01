Pizza essen und das auch noch für den guten Zweck

Bereits zum fünften Mal hat im November die Lauteracher Pizzaaktion für einen guten Zweck stattgefunden. Hier backen die Lauteracher Frauen bis zu 300 Pizzen am Tag nach Wunsch und die Männer liefern diese anschließend aus. Der Erlös aus den Einnahmen wird jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

Der diesjährige Betrag von insgesamt 5420 Euro wird je zur Hälfte an die Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung Biberach (SAPV) und an das Hospiz St. Elisabeth-Stiftung Haus Maria in Biberach gestiftet. Die beiden Einrichtungen unterstützen schwerkranke Menschen in den letzten Wochen und Monaten ihres Lebens. Die SAPV hat sich auf die Versorgung dieser Menschen in ihren eigenen vier Wänden spezialisiert. Durch die medizinische Unterstützung des Teams können diese Menschen zu Hause gepflegt werden und in der gewohnten Umgebung Abschied nehmen. Das Hospiz übernimmt diese Pflege in der Einrichtung.

Versorgung von Sterbenden

Am 28. Dezember wurde der Erlös nun offiziell von den Lauteracher Damen an die beiden Einrichtungen übergeben. Die Übergabe fand im Büro der SAPV statt. Es wurden die Arbeitsabläufe und die Versorgung vor Ort nochmals verdeutlicht. Auffallend waren hier an den Wänden große Bilder mit allen Namen der Verstorbenen. So finde hier jeder nochmals seinen Platz im Gedächtnis der Mitarbeiterinnen. Anschließend wurde das naheliegende Hospiz besucht. Tobias Bär und Rosi Kibler-Mayer empfingen auch hier die Frauen aus Lauterach herzlich. Eine große Hausführung durch die Räumlichkeiten erfolgte im Anschluss. In der Einrichtung bekommt jeder Verstorbene einen Stein mit seinem Namen, so können auch die Mitarbeiter nochmals Abschied nehmen, die den Verstorbenen längere Zeit auf seiner Reise begleitet haben. Den Lauteracherinnen wurde auch nochmals verdeutlicht, wozu die Einrichtungen das dringend benötigte Geld gerne verwenden werden. Dies sind zum Beispiel pflegerische Hilfen wie Toilettenstühle oder Aromaöle gegen Schmerzen oder notwendige Hygieneartikel bei einer kurzfristigen Verschlechterung des Zustandes. Mit den Worten: „Wir finden diese Aktion wirklich klasse und bedanken uns recht herzlich für euer Engagement und Einsatz“, bedankte sich Tobias Bär bei den Pizzabäckerinnen.

Auch diese bedanken sich bei ihren Spendern und Unterstützern wie der Firma Kiesel Süd GmbH aus Baienfurt für die Verdopplung des Spendenbetrages, der Firma Kuon GmbH Architekten und Ingenieure aus Grodt für die große Geldspende, Axel Redzich für die Mehlspende, Rewe Biberach, Familie Engel für die besonderen Einkaufskonditionen, dem Lauteracher Frühschoppenverein und natürlich allen Bestellern der Pizzen.