Picanto übernimmt Eintracht

Harmonische Klänge prägten die Jahreshauptversammlung, die zugleich Abschied und Neubeginn war. Der Gesangverein Eintracht Lauterach, der zu diesem besonderen Anlass eingeladen hatte, beendete seine aktive Tätigkeit zum 18. November 2022 und übergab die Vereinsgeschäfte an den Chor Picanto.

Mehr als 200 Jahre besteht in Lauterach die Tradition des Gesangs. Nun wurde ein neues Kapitel angehängt, denn was im Jahre 1818 als Männerchor begann, entwickelte sich zum gemischten Chor „Gesangverein Eintracht Lauterach“, der sich bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, nach 72 Jahren, offiziell auflöste und seine Vereinsgeschäfte dem Frauenchor der Gemeinde übergab.

Die Übergabe war von beiden Chören gemeinschaftlich vorbereitet worden. Federführend hierbei war Manfred Aierstock. „Corona hat den Prozess der altersbedingten Auflösung des Gesangvereins beschleunigt. Ich bin daher sehr glücklich, dass unser Verein durch den Chor Picanto fortbesteht“, sagte er. Nach elf Jahren Amtszeit übergab er seinen Vorsitz an Bärbel Kiebler. Sie wurde einstimmig zur ersten Vorsitzenden gewählt und bedankte sich bei den ehemaligen Aktiven: „Ihr habt uns über 20 Jahre unterstützt, wir durften euren Raum und euer Klavier nutzen. Ihr habt uns die Liebe zum Gesang weitergegeben.“

Auch bei der Wahl der drei weiteren Mitglieder der neuen Vorstandschaft herrschte Einstimmigkeit. So wurde Sabine Herter zweite Vorsitzende, Marion Maier Kassierin und Margit Felkel Schriftführerin.

Mit der Änderung der Satzung wurde auch der Name des Vereins umgeändert von „Gesangverein Eintracht Lauterach“ zu „Chor Picanto“. Annette König wird den Chor nach wie vor dirigieren.

Die ehemals aktiven Sängerinnen und Sänger wurden zu passiven Mitgliedern des Vereins. Sie wollen sich auch weiterhin in zweiwöchigem Turnus zu geselligen Abenden in dem Raum treffen, in dem sie so viele Stunden gemeinsam gesungen haben.

Nach dem offiziellen Teil des Abends saßen beide Chöre in fröhlicher Runde zusammen und feierten gemeinsam den Abschluss und den Neustart.