Oberschwäbische Fasnet wächst weiter

Das traditionelle Ringlindenmessen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) hat am vergangenen Freitag im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf unter dem Bussen stattgefunden.

Nach der gereimten Begrüßung durch Präsident Reinhard Siegle hieß auch Harald Buck, der Zunftmeister der gastgebenden Narrenzunft aus Heudorf, die anwesenden Vertreter der 27 Narrenzünfte der Vereinigung herzlich willkommen. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Dürmentingen, Dietmar Holstein, begrüßte die Anwesenden und berichtete in einer launigen Ansprache von seinen Problemen mit interfamiliären Absprachen bezüglich der Weihnachtsgeschenke. „Wia mrs macht, isch au et räacht.“

Nach dem ersten Programmpunkt, dem Singen des Ringliedes, bei dem die Versammlung von den „Goldschätzla“, einem Gesangsduo von der Narrenzunft Haid-Bogenweiler-Siessen, kräftig unterstützt wurde, kam man gleich zum Hauptpunkt der Veranstaltung, dem Messen der Ringlinde. Diese Linde wurde vor 16 Jahren neben dem Dorfgemeinschaftshaus gepflanzt und seither jährlich gemessen, um das Wachstum der oberschwäbischen Fasnet festzustellen. Im letzten Jahr maß die Linde 8,82 Meter und wurde von Brauchtumsmeister Elmar Herter, seines Zeichens Zimmermeister, wieder aufs Genaueste vermessen. Er konnte von einem Wachstum von 32 Zentimeter berichten.

Die Linde ist auf 9,14 Meter angewachsen. Im eigens zu dieser Veranstaltung komponierten und getexteten Lied zum Ringlindenmessen konnte Herter bestätigen, dass das Wachstum auch im vergangen Jahr wieder gut war.

Nach Bekanntgabe von Informationen zur Einladung der Vereinigung zum Empfang des Regierungspräsidenten in Tübingen wurde das neue Zunftratshäs der Lauteracher Narrenzunft vorgestellt.

Für seine tolle Leistung bei der Organisation des Jubiläumsabends anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der VFON erhielt der Zunftmeister der gastgebenden Zunft aus Ertingen ,Klaus Diesch, die Ringplakette der Vereinigung. Für die in den vergangenen 17 Jahren sehr gelungene Organisation des Ringlindenmessens wurde der NZ Heudorf eine Ringfahne als Dauerleihgabe überreicht.

Dann wurden noch wichtige Termine für die nächste Fasnetssaison bekanntgegeben und Präsident Reinhard Siegle konnte von einem Narrenempfang für die Narrenzünfte der Landkreises Biberach im Kurzentrum in Bad Buchau berichten. Diese Veranstaltung wurde kürzlich vom Biberacher Landrat Heiko Schmid initiiert und soll zu einem festen Ereignis in der oberschwäbischen Fasnet werden.

Zum Abschluss hatte die Narrenzunft Blaustein noch die Gelegenheit, auf ihr Ringtreffen am 1. und 2. Februar 2020 hinzuweisen. Sie tat dies, wie bei Narren so üblich, in sehr lustiger Art: Ein Koch warf diverse, zu den einzelnen Masken der Zunft gehörende Utensilien in einen großen Topf, rührte kräftig um, und so entsiegen dem Topf nacheinander die einzelnen Masken der Narrenzunft Blaustein. Dies war eine gelungene Werbung fürs Ringtreffen und so war auch die ganze Veranstaltung ein erfolgreicher Einstieg in die Fasnetssaison 2020.