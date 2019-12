Noch keine Entscheidung zur Wasserversorgung

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung lässt weiter auf sich warten. Bei seiner Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Entscheidung einem Bürgerentscheid zu überlassen. Um zu den drei möglichen Lösungen Entscheidungsgrundlagen in Form von Kostenberechnungen zu erlangen, will das Gremium ein weiteres Gutachten für Kosten im fünfstelligen Bereich in Auftrag geben. Mit 30 Gästen war das Interesse der Öffentlichkeit groß.

Bei seinem Besuch am 9. Dezember hatte Landrat Heiner Scheffold das seit rund zehn Jahren akute Thema der Neustrukturierung der Wasserversorgung angesprochen. Er drängte auf eine Entscheidung der Gemeinde, da diese nur eine Ausnahmegenehmigung zur Wasserfassung hat – im Vertrauen auf eine alsbaldige Entscheidung, die es 2019 nicht mehr geben wird. Vielmehr setzt der Rat auf ein weiteres Gutachten und fährt damit entgegen der Aussage des Landrats fort, der gesagt hatte: „Das Einholen immer neuer Gutachten bringt die Angelegenheit nicht voran.“

Nach aktuellem Stand hat die Gemeinde belastbare Kostenaussagen für den Fall des Beitritts zur Bussenwasserversorgung. Bezüglich der von vielen Bürgern und der Bürgerinitiative geforderten Sanierung der Eigenwasserversorgung fehlt es aus Sicht der Verwaltung noch an einer Kostenberechnung. Bürgermeister Bernhard Ritzler nannte die Boschäckerquelle und den Wolfstalbrunnen als Lieferanten von Eigenwasser. „Fraglich ist jedoch, wie die Leitungen gelegt werden sollen, denn ohne Pumpen wird es in Zukunft nicht gehen“, so Ritzler. Seinen Worten zufolge sei zu klären, ob das Wasser beider Quellen gemischt werden soll oder ob grundsätzlich das Wasser aus dem Wolfstalbrunnen genutzt wird und die Boschäckerquelle nur als Notversorgung im Fall eines Ausfalls des Wolfstalbrunnens eingeplant wird. Um zu erfahren, welche Variante die für die Gemeinde günstigste ist, nicht zwingend die billigste, setzt Ritzler auf die Ergebnisse eines weiteren Gutachtens des Ingenieurbüros Fiechtner. Dazu hatte er im Vorfeld der Sitzung ein Angebot mit vier Punkten und Kosten von 40 000 Euro eingeholt. Stützen kann er sich auf das Ergebnis, das die Gemeinderäte aus Lauterach und Rechtenstein gemeinsam erarbeitet haben und bei dem man sich einig war, dass das Büro Schranz nicht in Frage kommt, da es in Teilen der Bevölkerung den Ruf hat, der Bussenwasserversorgung nahezustehen.

Ritzler verlas einen Antrag der Bürgerinitiative, die gegen weitere Gutachten ist, da solche unnötige Zusatzkosten bedeuten würden. Die Initiative fordert die Beibehaltung der Eigenwasserversorgung mit den Boschäckern als volles zweites Standbein. Ritzler sah keinen Sinn in jeglicher Entscheidung, ehe nicht alle Kosten berechnet seien: „Uns fehlen Fakten“, so Ritzler. „Dass die Eigenversorgung günstiger sei, ist lediglich eine Behauptung der Initiative.“

Die Initiative stützt ihre Argumentation auf bisher angefallene Gutachterkosten in Höhe von 145 000 Euro. Jörg Ostmann, Gemeinderat und Sprecher der Initiative, sagte: „Das ist viel Geld und es ist kein Meter Leitung verlegt. Diese hohen Kosten müssen wir den Bürgern erklären, da diese auf die Wasserpreise umgelegt werden. Ich erwarte, dass das Gremium sich die Karten offenlegt und bekennt, wo das Herz schlägt. Wenn wir uns für die Eigenwasserversorgung entscheiden, können wir immer noch die 40 000 Euro zur Abgrenzung der beiden Varianten ausgeben.“

Der stellvertretende Bürgermeister Bernd Maier sagte: „Wir haben in der Gemeinde eine verfahrene Situation. Letztlich muss es einen Bürgerentscheid geben. Der Rat kann angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe der Initiative in dieser Sache nicht mehr entscheiden. Dafür müssen wir aber die Kosten für den Fall kennen, dass die Boschäcker nur als Notversorgung genutzt werden; wir kennen die Kosten nur bezüglich der Bussenwasserversorgung und der Mischung des Eigenwassers. Wir haben keine andere Wahl.“

Lutz Mammel empfahl, aus dem Angebot nur zwei von vier Punkten zu beauftragen. „Was Schranz schon berechnet hat, muss Fiechtner nicht nochmals machen.“ Auf Unverständnis stieß Maier bei Jörg Ostmann: „Wir haben den Luxus, zwei Quellen zu haben und schaffen es nicht, diesen Vorteil zu nutzen. Dabei würde das Regierungspräsidium den Ausbau der Eigenwasserversorgung mit einem Zuschuss von 69 Prozent fördern.“

Bürgermeister Ritzler griff das Thema Bürgerentscheid auf und verwies auf eine dann nötige Informationsveranstaltung. Dafür müssten für alle drei denkbaren Varianten berechnete Kosten vorliegen, so Ritzler. „Wir wissen nicht, ob unterm Strich auch bei Nutzung der Förderung das Eigenwasser günstiger wird. Die 40 000 Euro tun weh, zumal wir sie nicht haben. Aber die Ungewissheit eines Blindflugs können wir anders nicht beseitigen.“ Zwei Räte fühlten sich in der Lage, in der Sitzung eine Entscheidung zu treffen, sechs nicht.

Dem Vorschlag von Mammel folgend, entschied der Rat mit sieben Ja-Stimmen und einer Gegenstimme, das Ingenieurbüro Fiechtner für 15 000 Euro mit zwei der vier angebotenen Punkte zu beauftragen. Einstimmig beschloss das Gremium, nach Eingang des Gutachtens durch einen Bürgerentscheid zur Lösung zu gelangen.