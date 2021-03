Mit dem Taxi zum Schnapsladen

Ein sehr komfortables Verkehrsmittel hat ein 33-jähriger Mann aus Lauterach für seinen Wochenendeinkauf am Samstag gewählt, teilt die Polizei mit. Er bestellte sich ein Taxi und lies sich von Lauterach nach Riedlingen fahren.

Mit dem Taxi nach Riedlingen und zurück

Dort kaufte er zwei Flaschen Vodka und trat danach mit demselben Taxi die Rückfahrt an. Bis zum Ende seiner Einkaufstour hatte er bereits eine Flasche des hochprozentigen Getränks ausgetrunken. Der Schnaps entfaltete auch gleich die volle Wirkung. Schnurstracks und ohne das Taxi zu bezahlen, begab sich der Mann ins Bett, um seinen Rausch auszuschlafen, heißt es in der Polizeimeldung.

In seiner Not rief die geprellte 60-jährige Fahrerin die Polizei. Die schaffte es zwar nicht den Mann zu wecken, dafür wurde eine Hausmitbewohnerin auf den Vorfall aufmerksam. Sie übernahm kurzerhand die Rechnung und will von ihm den Betrag in nüchternem Zustand zurückfordern.