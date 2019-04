Mehr als 600 Anmeldungen für den Lauterlauf

Geschäftiges Treiben herrscht derzeit bei den Verantwortlichen des Lauterlaufs. TSG Ehingen Abteilung Leichtathletik, TSV Hayingen und SC Lauterach arbeiten mit tatkräftiger Unterstützung der Hauptsponsoren an der neunten Auflage des Laufs. Schirmherren der Veranstaltung sind wieder die Landräte der Kreise Reutlingen und Alb-Donau, Thomas Reumann und Heiner Scheffold.

Am Sonntag, 5. Mai, geht der Lauterlauf in seine neunte Auflage. Er ist bei Hobbyläufern und ambitionierten Sportlern vor allem wegen der idyllischen und einmalig schönen Landschaft entlang der Lauter und im Wolfstal beliebt. Insbesondere die 12,6 Kilometer lange Schleife durchs Wolfstal, die Serpentinen hinauf zum Vogelhof, über das Hochplateau und am Bioshäreninformationszentrum vorbei entlang der Lauter zurück ist ein Highlight für jeden Läufer und Walker.

Den Startschuss für den 12,6 Kilometer langen Hauptlauf gibt Schirmherr Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, um 15 Uhr. Eine Viertelstunde später startet der sechs Kilometer lange Jedermannslauf. Schüler der Jahrgänge 1998 bis 2009 laufen 1,2 Kilometer (Startzeiten: von 13.15 bis 14 Uhr). Die kleinsten Läufer, die Bambini (Jahrgang 2010 und jünger), legen 400 Meter zurück (Start um 14.15 Uhr). Walker und Nordic-Walker gehen um 10.30 Uhr und 11.15 Uhr auf die 12,6 beziehungsweise sechs Kilometer langen Strecken.

Die Startgebühren bleiben niedrig. Ohne T-Shirt beträgt sie für den Hauptlauf 15 Euro, für den Jedermannslauf acht Euro. Walker und Nordic-Walker zahlen – je nach Streckenlänge – acht beziehungsweise zehn Euro, Schüler zwei Euro. Bambinis starten frei. Wer gewinnt oder aufs Treppchen kommt, erhält neben Urkunden auch Medaillen und Sachpreise.

Annähernd 600 Läuferinnen und Läufer, darunter auch größere Läufergruppen und Schulteams, haben sich bis eine Woche vor dem Lauf bereits vorab für die unterschiedlichen Wettbewerbe angemeldet. Voranmeldungen sind unter www.lauterlauf.de noch bis 1. Mai möglich. Am Lauftag besteht bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start die Möglichkeit nachzumelden. Neben dem sportlichen Ereignis gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Kinder mit einer Bastel- und Schminkecke, sowie einem Bungee-Trampolin. Unterhalten wird das Publikum zur Mittagszeit durch die Musikkapelle Hayingen. Zur Stärkung gibt es kulinarische Genüsse aus dem Biosphärengebiet, unter anderem Alb-Leisa und Maultaschen. Die leckeren hausgemachten Kuchen und Torten eignen sich hervorragend zum Auffüllen der Energiereserven nach dem Lauf. Mit dem ersten Lauf im Jahr 2011 startete auch die Unterstützung des Kunstprojekts Lauter-Zeichen. Die Wegmarken begleiten den schönsten Nebenfluss der Donau entlang seines Weges und erzählen seinen „Lebenslauf“ von der Quelle in Offenhausen bis zur Mündung in Lauterach.