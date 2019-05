Mehr als 1000 Starter beim Lauterlauf – Diensthuber siegt

Insgesamt mehr als tausend Läufer, Walker und Nordic Walker sind am Sonntag in Lauterach beim neunten Lauterlauf gestartet. Bereits am Morgen hatten sich rund 230 Walker auf die sechs und 12,6 Kilometer langen Strecken gemacht. In mehreren Läufen gingen am frühen Nachmittag 165 Jugendliche auf die Zwölf-Kilometer-Distanz, bevor sich 83 Bambini auf den 400 Meter langen Laufweg durch Lauterach zur Lautertalhalle machten. Höhepunkt des Lauterlaufs war auch in diesem Jahr der 12,6 Kilometer lange Hauptlauf, zu dem 266 Läufer und Läuferinnen, darunter die Sieger der beiden vergangenen Jahre, Alexander Härdtner und Josef Diensthuber, sowie Vorjahres-Frauen-Siegerin Veronika Ulrich (alle TSG Ehingen), antraten. Alle drei waren auch bei der neunten Auflage des Lauterlaufs am Sonntag am Start – Josef Diensthuber gewann vor seinen Vereinskollegen Fabian Löffler und Alexander Härdtner. Veronika Ulrich war als Gesamt-20. wie im vergangenen Jahr die schnellste Frau. Beim Jedermannlauf über sechs Kilometer waren 160 Sportler am Start; Erster im Ziel war Lukas Müller vom TSV Riedlingen. „Entgegen der schlechten Wettervorhersagen hatten wir ausgesprochen gutes Laufwetter und vor allem keinen Regen“, sagte Hauptorganisator Peter Kotz. Auch diesmal sei die gemeinsame Organisation der TSG Ehingen, des TSV Hayingen und des SC Lauterach reibungslos und harmonisch verlaufen, so Kotz. „Alles hat gut geklappt. Wir sind sehr zufrieden.“