Manuel Hagel informiert sich an Lauteracher Schule

Stolz hat die Rektorin Stefanie Illenberger dem CDU-Generalsekretär und Landtagsabgeordneten Manuel Hagel ihre Schule in Lauterach gezeigt. 24 Kinder aus Lauterach und Untermarchtal gehen derzeit dort in die erste und zweite Klasse, werden von Stefanie Illenberger und zwei Teilzeitlehrkräften unterrichtet. Das kleine Einmaleins können sie spielerisch im Pausenhof lernen bei Hüpfspielen, auf den Armen einer Krake ist es aufgemalt. „Den Pausenhof haben die Eltern gestaltet, demnächst kommt noch ein Hochbeet, das uns eine Bank gesponsert hat“ sagte die Rektorin der kleinen Schule. Im Schulgarten sollen Radieschen und andere Gemüse angepflanzt werden.

„Klein aber fein“ - mit diesen Worten lobte der Landtagsabgeordnete die Schule und war überzeugt, dass die Rektorin für diese kleine Schule wichtig ist. „Kleine Schulen machen viel mehr“ sagte er. Stefanie Illenberger berichtete ihm von der Stärkung der Lesekompetenz durch Lesepatenschaften. Diese Lesepaten lesen den Kindern entweder vor oder fördern ihre Lesekenntnisse individuell. Hagel und Bürgermeister Bernhard Ritzler entschlossen sich spontan den Kindern im Herbst auch einmal vorzulesen.

Im großen Klassenzimmer, in dem beide Klassen zusammen untergebracht sind, standen einige PCs. Ritzler sagte: „Wir wollen die Kinder möglichst gut auf den Weg bringen“. Bewusst hätten sich viele Eltern für die kleine Schule entschieden, die Kinder sollen hier ihre Wurzeln schlagen. Die Teilnahme an der Dorfputzete, der Besuch der Fußballer und der Narrenzunft gehörten in das Konzept, ebenso der Ausflug ins Wolfstal zur Zeit der Märzenbecher und Kelchbecherlinge. Wenn die Kinder Buchstaben lernen, sollen sie das mit allen Sinnen erfassen und haben drei Kästen mit Sand in die sie die Buchstaben schreiben können. Neben der altmodischen Kreidetafel gibt es einen ganz neuen Beamer mit Kamera. „Das alles steht und fällt mit der Rektorin, sagte Ritzler und lobte das Engagement von Illenberger. Das Schuleiterstärkungskonzept greift erst bei Schulen ab 40 Schülern, erfuhr der Bürgermeister. Hagel plädierte für die finanzielle Aufbesserung der Rektorenstellen an kleinen Schulen, „alles kann man nicht mit Leidenschaft begründen. Grundsätzlich haben wir kein Problem mit Schulleiterstellen, wir haben nur keine Schulleiter im ländlichen Raum“.

Er war auch dafür, dass der starre Rahmen, nach dem kleine Schulen aufgelöst werden, aufgelockert wird und der Mittelwert der Schülerzahlen auf drei Jahre gerechnet wird. Hagel betonte: „Ich kämpfe um den Erhalt der kleinen Schulen, wir brauchen sie und Dorfgemeinschaftshäuser, das ist ein Stück Heimat“. Illenberger berichtete, dass sie mit den Schülern an einem Tisch sitze und jedes einzelne Kind im Blick habe. „Es ist wichtig, dass ich mich um jedes Kind intensiv kümmern kann. Ich kämpfe um die Schule, sie ist ein Teil von mir,“ sagte sie.