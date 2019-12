Lauteracher bemängeln: Handyempfang und Parkplätze fehlen

Bei der zweiten „Plattform Kommunalpolitik“ am Dienstag ging es im Gasthaus Krone um die Alarmierung der Feuerwehr per Sirene. Außerdem wurden Themen zur Verkehrssicherheit und der fehlende Handyempfang angesprochen. Die Räte nahmen die Anregungen mit, um sie an die Verwaltung weiterzugeben.

Der stellvertretende Bürgermeister Bernd Maier konnte zehn Bürger begrüßen, die sich mit dem Gemeinderat im lockeren Gespräch austauschen konnten. „Was läuft gut? Wo drückt der Schuh?“, fragte Maier in die Runde und ergänzte: „Wir wollen alles mitnehmen und zeitnah lösen“.

„Alle fallen vom Sofa, wenn die Feuerwehr per Sirene alarmiert wird“. So führte ein Bürger ins erste Thema ein und stellte die Frage, ob nicht eine Alarmierung per Piepser an die Stelle der Sirene treten könnte. Lutz Mammel ging auf den jüngsten Einsatz der Sirene ein und sagte: „Das war eine Gemeinschaftsübung in der Raumschaft Munderkingen. Die Sirene gehörte zur Übung dazu“. Er ergänzte: „Bisher wird kombiniert alarmiert, denn nicht jeder Feuerwehrmann ist immer in der Nähe seines Piepsers. Die Sirene gibt uns eine zusätzliche Sicherheit.“ Ferner ergab das Gespräch, dass in großen Gemeinden die Alarmierung nur per Piepser erfolgt. Erstens gäbe es dort mehr Feuerwehrleute, zweitens würde ansonsten die Sirene täglich heulen. Mammel wird das Thema mit der Feuerwehr besprechen.

Angesprochen wurde die Hecke auf dem Schulgelände, die mit 1,5 bis 1,8 Metern Höhe ein Sicherheitsproblem darstelle. Für aus Richtung Ehingen einfahrende Autofahrer sei es nicht möglich, den Schulhof einzusehen. Man möge die Hecke auf Kniehöhe stutzen, lautete die Forderung. Auch die Verkehrssicherheit betraf die in der Ehinger Steige unerlaubt auf dem Gehweg parkenden Fahrzeuge, teilweise entgegen der Fahrtrichtung.

Ärger mit Falschparkern

Das Gremium gab zu bedenken, dass Lauterach keine Politesse habe. Horst Wimmer gab dem Einwand statt, indem er sagte: „Es kann nicht sein, dass man mit dem Kinderwagen auf die Straße muss, nur weil ein Wagen den Gehweg versperrt“. Er gab zu bedenken, nicht gleich die Polizei einzuschalten, sondern zuerst das Gespräch zu suchen. „Man muss nicht gleich schießen.“ Die Polizei habe in einem solchen Fall abgewunken mit der Aussage, „Sie haben doch einen Bürgermeister, der früher bei der Polizei war.“ „Ich habe wieder können gehen“, sagte ein Bürger wörtlich über ein Gespräch mit der Polizei zum Thema. Ein Hinweis auf das Parkverbot auf Gehwegen könne ins Amtsblatt, meinten die Gemeinderäte.

Thematisiert wurden auch die fehlenden Parkplätze am Rathaus. Lutz Mammel empfahl, an der Lautertalhalle zu parken. Über die Ausweisung eines Behindertenparkplatzes am Rathaus lasse sich nachdenken. Auch kam das Gespräch auf den Dauerbrenner „null Handyempfang in Lauterach“, und eine Frage zur Kiesauffüllung am Schlehenring konnte auch nicht geklärt werden. Schließlich wurde die Auffahrt zur Brücke am E-Werk als gefährlich kritisiert, ferner wird man anhand einiger Hinweise aus der anwesenden Bürgerschaft den Donau Radwanderweg auf der Gemarkung auf seine Sicherheit zu überprüfen haben. Bürgermeister Bernhard Ritzler weißt auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung in diesem Zusammenhang auf die bereits erfolgte Beauftragung eines Sachverständigen hin.

Lutz Mammel schlug vor, Straßenschäden immer dem Bürgermeister zu melden, er könne die zuständigen Behörden informieren. Geklärt werden konnte, dass die Gemeinde für den Unterhalt des Spielplatzes vor dem Wald nach Mundingen nicht zuständig ist.