Lauterach soll ein Feuerwehrgerätehaus bekommen

Bürgermeister Markus Hugger sagt die Spaichinger Gemeinderatssitzung am Montag ab. Der Grund: Ein Mitarbeiter des Landratsamts auf Dezernentenebene wurde im ersten Schnelltest als Corona-Positiv eingestuft. Wegen einer direkten Besprechung gilt Hugger daher als Kontaktperson 1, auch wenn sein Schnelltest negativ war. Zu seinem Bedauern konnte er daher auch nicht an der Beerdigung von Edeltraud Teufel teilnehmen. Auch die Sitzungen in Gosheim und Wehingen werden vom heutigen Montag weg verschoben.