Lauterach: Absage an Beteiligung an Mietspiegel der VG

Der Mietspiegel war ebenfalls Thema in der Lauteracher Ratssitzung. Weil die Erstellung qualifizierter Mietspiegel bis Ende 2021 vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium gefördert wird, wollen die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Munderkingen einen entsprechenden Mietspiegel für ihren Bereich erstellen lassen. Voraussichtlich wird die Erstellung des Mietspiegels zwischen 1,70 und zwei Euro pro Einwohner der jeweiligen VG-Gemeinde kosten. Im Gegenzug kann ein Zuschuss in Höhe von 50 Cent pro Einwohner beantragt werden. Als „antragsstellende Gemeinde“ wird sich Munderkingen zur Verfügung stellen. Lauterach hätte rund 1200 Euro zu bezahlen. „Das bringt der Gemeinde gar nichts“, sagte Gemeinderat Horst Wimmer und brachte damit eine Diskussion über Sinn und Zweck eines Mietspiegels sowie deren laufende Kosten in den kommenden Jahren in Gang. Als gute Information und einen Beitrag zum Verbraucherschutz bezeichnete Gemeinderat Lutz Mammel einen möglichen „Lauteracher Mietspiegel“. Am Schluss entschieden die Lauteracher Räte mit fünf Nein-Stimmen, dass sich die Gemeinde nicht am Mietspiegel der VG beteiligen wird.