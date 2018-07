Monatelang ist die kleine Kirche im Lauteracher Teilort Neuburg saniert worden. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Damit Ende Juli die erste Hochzeit in der Kapelle stattfinden kann, haben sie die Kirchengemeindemitglieder nun auf Hochglanz poliert. Nach der Renovierung erhält die Kirche nun auch eine Michaelsfigur.

Seit Mitte April war die kleine Kirche in Neuburg geschlossen. Umfangreiche Renovierungsarbeiten standen an, berichtet Elke Lang vom Kirchengemeinderat. Der komplette Innenbereich wurde renoviert und die Elektrik sowie die Beleuchtung ausgetauscht. „Außerdem wurden auch alle Figuren gereinigt und aufgearbeitet“, berichtet Elke Lang. Dies sowie die Renovierung des Innenraums hat Restaurator Meinrad Kopp aus Emerkingen übernommen. Während der Renovierung des Kirchenraums waren die Figuren in seiner Werkstatt zur Überarbeitung.

Kirche bekommt Michaelsfigur

Die Kirche in Neuburg ist dem Heiligen Michael geweiht. „Eine Michaelsfigur gab es aber bisher hier noch nicht“, berichtet Elke Lang. Alte Fotos zeigen aber, dass es früher ein Michaelsgemälde an der Kirchendecke gab. Weil das aber eine martialische Szene im Kampf gegen den Teufel war, wollte die Kirchengemeinde ein abgeändertes Gemälde gestalten lassen. „Das hat das Landesdenkmalamt aber nicht gestattet“, erklärt die Neuburgerin. Deshalb wurde beschlossen, eigens für die kleine Kirche eine neue Michaelsfigur anfertigen zu lassen.

Dafür hat die Kirchengemeinde einen Künstler in Augsburg gefunden. „Er hatte eine Figur, die uns gefallen hat“, sagt Elke Lang. Er wird die Holzfigur naturbelassen an die Neuburger Gemeinde übergeben. „Meinrad Kopp wird sie dann farblich so gestalten, dass sie zu unseren vorhandenen Figuren passt“, sagt Elke Lang. Ihren Platz wird die Figur vor dem Chorbogen in der Kirche finden. Um ihr diesen gebührenden Platz zu gewähren, werden die übrigen Figuren ebenfalls neu platziert. Zur ersten Hochzeit Ende Juli in der Kirche wird die Figur noch nicht da sein. Erst zum Kirchenpatrozinium im September wird sie endgültig fertig sein.

Damit die Kirche selbst aber bei der ersten Trauung nach der Renovierung in perfektem Glanz erstrahlt, sind helfende Hände der Kirchengemeinde gefragt. Denn die Arbeiten haben ihre Spuren hinterlassen. „Ich war schon erschrocken, als ich den ganzen Staub gesehen habe“, so Elke Lang. Deshalb wurden viele freiwillige Helfer mobilisiert, die in mehreren Einsätzen die gesamte Kirche putzen.

Wände mit Schwämmen gereinigt

Auch bei der Sanierung haben die Gemeindemitglieder geholfen. „Zum Beispiel mussten vor der Renovierung die Kirchenwände mit einem Schwamm vom Ruß der vergangenen Jahre befreit werden“, erklärt die Neuburgerin. Dabei sei sehr viel Schmutz von den Wänden heruntergekommen, die schon danach wieder deutlich heller waren als zuvor. Viel habe die Gemeinde in Eigenleistung übernommen, um die Kosten im Rahmen zu halten, die sich wohl auf rund 100 000 Euro belaufen werden. Genau könnten die Kosten aber erst ermittelt werden, wenn alle Abrechnungen vorliegen. So haben die Mitglieder auch die Orgel so abgedeckt, dass sie während der Arbeiten keinen Schaden nimmt oder vor den Malerarbeiten abgeklebt. „Es ist einfach ganz toll, was die kleine Gemeinde bei der Innenrenovation mit so vielen Helfern geleistet hat“, lobt der zuständige Pfarrer Gianfranco Loi. „Das ist gigantisch und hat mich fast sprachlos gemacht“, fügt er hinzu.

Während die Kirche in Neuburg geschlossen war, wurden die Gottesdienste für die Gemeinde in der Kapelle in Lauterach gefeiert. „Das hat wirklich gut geklappt, dafür sind wir den Nachbarn aus Lauterach sehr dankbar“, sagt Elke Lang. Selbst Beerdigungen fanden dort statt und die Neuburger Mesnerin habe ihren Dienst in den vergangenen Monaten dort gemacht.