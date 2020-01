Kein neues Gutachten: So geht es bei der Wasserversorgung jetzt weiter

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung beschäftigt die Gemeinde seit vielen Jahren, nun steht ein Bürgerentscheid bevor. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Freitag waren das Wasser und entsprechende Gutachten dafür erneut Thema. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass noch ein Gutachten in Auftrag gegeben werden soll“, machte Günter Lumpp vom Regierungspräsidium dabei deutlich. „Für das Regierungspräsidium als Fördermittelgeber genügen die bisherigen Daten.“

Bisher fielen 145.000 Euro an Kosten für Gutachten an, ein weiteres Gutachten in Höhe von 15.000 Euro wollte der Gemeinderat im Dezember in Auftrag geben. Das Ingenieurbüro Fiechtner hat seither mitgeteilt, es könne das Gutachten nur in der ursprünglich angebotenen Größenordnung von rund 40.000 Euro fertigen. Der Gemeinderat wollte das Gutachten einholen, um eine solide Grundlage für die Entscheidung zu erhalten, ob die Gemeinde der Bussenwasserversorgung beitreten oder eine Eigenversorgung behalten soll.

Zudem hingen mögliche Förderungen an der weiteren Entscheidung. Lumpp vom Regierungspräsidium stellte dabei klar: „Ein Förderantrag wird auf der Basis der jetzigen Daten Erfolg haben, wenn Sie sich für die Eigenwasserversorgung entscheiden. Sie sind mir nicht böse, wenn ich das so deutlich sage, aber Sie brauchen keine weiteren Gutachten mehr.“

Die Gemeinderäte Horst Wimmer und Jörg Ostmann, die auch die Bürgerinitiative vertreten, sahen sich in ihrer Argumentation vollumfänglich bestätigt. „Wenn die vorliegende Kostenschätzung genügt, können wir entscheiden“, so Wimmer. Nach hitziger Debatte vor vollbesetzten Zuschauerrängen entschied der Rat am Freitag, von einem weiteren Gutachten abzusehen und sich stattdessen bei der nächsten Sitzung im Februar auf die Vorbereitung eines Bürgerentscheids zu konzentrieren.

Ermittlung von Kosten

Wenngleich das Ingenieurbüro Fiechtner für das anstehende Gutachten Entgegenkommen gezeigt hat, wäre dieses nur marginal. Es geht insoweit insbesondere um die Ermittlung der Kosten der Leitung zwischen Boschäckerquelle und Wolfstalbrunnen. Die vorliegende Kostenschätzung hielt Bürgermeister Bernhard Ritzler für unzureichend, um für den beschlossenen Bürgerentscheid die notwendigen Informationen zu liefern, weshalb eine Infoveranstaltung dafür Ende 2019 abgesagt wurde. Sollte nach Vorliegen der Kostenberechnung die Entscheidung gegen die Eigenversorgung und für den Beitritt zur Bussenwasserversorgung fallen, wären die zur Diskussion stehenden Gutachterkosten für die Gemeinde komplett verloren.

Zu entscheiden hatte das Gremium, ob trotz dieser Fakten das Gutachten Fiechtner in Auftrag gegeben werden soll. Lumpp vom Regierungspräsidium war für die Sitzung erneut angereist und machte deutlich, dass eine Förderung die Planung einer zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Lösung voraussetzt. Bezüglich der Kostenberechnung für die Variante „Beitritt zur Bussenwasserversorgung“ verwies er darauf, dass diese bereits mehrere Jahre alt, die Kostenschätzung für eine Eigenversorgung hingegen neuer sei.

Keine klaren Fakten

Auch sei in der Variante Bussenwasserversorgung nicht erkennbar, wo der Übergabepunkt sei, was er als Kostendeckungslücke bezeichnete. Für ihn sei die Kostenschätzung für die Eigenwasserversorgung als Entscheidungsgrundlage ausreichend, und diese sei selbst im schlechtesten Fall günstiger als die andere Variante.

Ergänzend verwies Lumpp auf die beiden unabhängigen Standbeine der Eigenversorgung, Boschäckerquelle und Wolfstalbrunnen. Im Hinblick auf Klimaveränderungen seien zumindest für diese beiden Quellen keine nennenswert rückläufigen Schüttungen zu erwarten. „Ihre Vorkommen sind ausreichend und qualitativ sehr gut. Besseres Wasser ist nicht vorstellbar“, sagte Lumpp.

Geklärt wurde in der Sitzung am Freitag auch, dass die Beauftragung des Ingenieurbüros Fiechtner nach einem Entscheid für die Eigenwasserversorgung notwendig, dann aber wie die Gesamtmaßnahme mit 69 Prozent der Kosten förderfähig ist. Auch hinsichtlich eventueller berechtigter Mehrkosten sicherte Lumpp als Bewilligungsstelle zu, dass diese gefördert würden. Er sei seit 30 Jahren für die Bearbeitung entsprechender Anträge zuständig, und habe noch nie die Förderung für berechtigte Mehrkosten abgelehnt.