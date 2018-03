Jugendturniere in Lauterach

Die Fußball-Jugendabteilung des SC Lauterach richtet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, wieder Hallenturniere in der Lautertalhalle aus. In vier Turnieren beteiligen sich insgesamt 33 Mannschaften. Beginn ist am Samstag um 9 Uhr mit den D-Junioren (zehn Mannschaften in zwei Gruppen). Am Samstag um 14 Uhr schließt sich ein Turnier der F1-Junioren (fünf Mannschaften) an. Am Sonntag ab 9 Uhr sind die E-Junioren dran. Hier spielen zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Den Abschluss bilden die F2-Junioren am Sonntag um 14 Uhr. Acht Mannschaften spielen in zwei Gruppen. Bei den D- und E-Junioren geht es um einen Wanderpokal.