Jugendraum bekommt einen neuen Boden

Hunde, Kinderwagen, Kinderfahrräder – alles war beim zwölften Wangener Genusslaufes dabei. Vor allem natürlich eine große Schar an Läufern und Walkern. Bei mehreren Starts wurden die 1100 Genusssportler vom Pausenhof der Realschule aus auf die – je nach Wunsch - neun, 15 oder 21 Kilometer lange Strecke geschickt. An der Realschule trafen sich ambitionierte und gemütliche Sportler dann am Nachmittag wieder zur Siegerehrung und zum Beisammensein. Und freuten sich über insgesamt 10753 erlaufene Kilometer.