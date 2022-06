Jubiläumsfeier beim Wanderverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 18. Juni hat der Wanderverein Lauterach zu seiner Jubiläumsveranstaltung in das Sportheim des SCL eingeladen. Der 1. Vorsitzende Gerold Steiner begrüßte alle Anwesenden, unter anderem die Vertreter weiterer Wandervereine, sowie des Landes- und Bundesvorstandes. Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein reichhaltiges Abendessen gereicht.

Bürgermeister Ritzler lobte bei seinem Grußwort den agilen Wanderverein und die perfekt organisierten Wandertage. Dies sei nur durch eine gute Vereinsführung möglich, die auch die Jugend mit einbezieht, bestätigt durch den hohen Anteil junger Mitglieder. Als Kind habe er selbst die Wandertage als „das Event des Jahres“ in Lauterach erlebt und sich über die ersten Ansteck-Wanderplaketten gefreut.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende des DVV Albert Huber beglückwünschte den Verein zu seinem Jubiläum. Wandertage seien ein Termin um Freunde zu treffen und sich auszutauschen. Er berichtete auch von der stark sinkenden Zahl der aktiven Wandervereine, eine Tendenz, die durch Corona noch verstärkt wurde. Mit der Digitalisierung müsse man versuchen, die jüngeren Wanderer zu erreichen. Er lud die Anwesenden zur Teilnahme an der 6. IVV Europiade nach Kehl-Strasbourg am 25. bis 28. August ein.

Albert Huber überreichte anschließend die Ehrenurkunden, Verdienstplaketten und Anerkennungsnadeln des DVV für besondere Verdienste an langjährige Mitglieder.

In seiner Chronik „50 Jahre Wandern in Lauterach“ berichtete Horst Wimmer von den Anfängen als „Trimm-dich-Spiele“-Veranstaltung bereits vor 1970. Nach der Aufnahme in den DVV-Verband 1974 wurden ein Jahr später die ersten IVV Wandertage durchgeführt. Horst zitierte aus einem Zeitungsbericht vom März 1976, als 6000 Besucher Lauterach bei den Wandertagen überrannten. Bis zum Bau der Lautertalhalle 1995 wurden die Veranstaltungen in Zelten oder Maschinenschuppen durchgeführt. Er bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfer, die den Verein hierbei unterstützt haben.

Bei der Totenehrung erinnerte Gerold Steiner an die verstorbenen Wanderfreunde und las ihre Namen vor.

Am 25.03.1981 wurde der Verein von zehn Wanderfreunden gegründet, im Herbst des Jahres wurde Horst Wimmer zum 1. Vorsitzenden des Wandervereins gewählt. Außer dem verstorbenen Gerhard Stark sind die nachfolgenden Vorsitzende Herrmann Pfeifer und Anni Wimmer beim Jubiläumsabend anwesend gewesen. Gerold Steiner ist seit 2013 der Vorsitzende.