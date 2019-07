i+R Gruppe bestellt neue Geschäftsführung für Wohnbau

Die Eigentümer des Lauteracher Familienunternehmens i+R Gruppe, Joachim Alge und Reinhard Schertler, bestellen die neuen Führungsteams für ihr Tochterunternehmen i+R Wohnbau, das neben dem Stammsitz in Lauterach (A) auch Niederlassungen in Lindau (D) und St. Margrethen (CH) betreibt. Dies teilt das Unternehmen in einem Presseschreiben mit.

Die i+R Wohnbau erhalte nach dem Ausscheiden des zweiten Geschäftsführers Alexander Stuchly vor zwei Wochen neue Doppelführungen: Reinold Meusburger, der bereits seit 25 Jahren im Unternehmen tätig ist, teilt sich die Geschäftsleitung am Stammsitz in Lauterach sowie der Lindauer Niederlassung ab sofort mit dem langjährigen Technischen Leiter Karlheinz Bayer. Als zweiter Geschäftsführer für die Schweizer Niederlassung steht Meusburger der bisherige Leiter Christian Müller zur Seite.

Als Prokuristen verstärken Diplom-Ingenieur Andreas Deuring und Ingenieur Tobias Forer-Pernthaler, (beide Projektentwicklung), Manfred Eisbacher (Verkauf) und Andreas Nussbaumer (kaufmännische Projektabwicklung) das Führungsteam in Lauterach. Leiter der Projektentwicklung der i+R Wohnbau Lindau ist Andreas Deuring.

„Wir sind stolz, aus den eigenen Reihen eine so kompetente Führungstruppe verpflichten zu können“, freut sich einer der Eigentümer der i+R Gruppe, Joachim Alge, über das neu bestellte Führungsteam.