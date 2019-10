Gemeinderat setzt erstmals Bürgerfragen auf Tagesordnung

Zu einem Vor-Ort-Termin an der Ehinger Steige haben sich die Gemeinderäte am Freitagabend in Lauterach getroffen. Um ihr Grundstück zu ebnen, will dort eine Hauseigentümerin die vorhandene Stützmauer höher machen.

Da die Antragstellerin am Freitag nicht anwesend sein konnte, werde ihr Antrag in der nächsten Sitzung des Gemeinderats erneut besprochen, sagte Bürgermeister Bernhard Ritzler und erklärte, dass das Gremium sich im Vorfeld bereits mit dem „Stützmauer-Thema“ befasst habe. Dazu erläuterte Ritzler, dass die Räte die höhere Mauer aus zwei Gründen problematisch sehen. Erstens weil „weiter unten eine zu hoch gebaute Stützmauer zurückgebaut werden musste“ und zweitens weil sie befürchten, dass entlang der Ehinger Steige weitere, ähnliche Anträge folgen werden und die Straße dadurch „wie ein Kanal die Steige hoch“ wirken könnte. Der maßgebliche Bebauungsplan erlaubt Stützmauern mit einem Meter Höhe. Als Möglichkeit sprachen die Gemeinderäte über den Bau einer „zurückgesetzten zweiten Stützmauer“. „Das würde dem Bebauungsplan entsprechen“, so der Bürgermeister.

Der zweite geplante Lokaltermin in der Lauteracher Schule musste am Freitag ausfallen, weil Rektorin Stefanie Illenberger den Termin nicht wahrnehmen konnte. Räte und Bürgermeister werden die Besichtigung der Leseecke und des Schulgartens in einer der nächsten Sitzungen gemeinsam mit der Schulleiterin nachholen.

Bei der anschließenden Sitzung im Raum des Gesangsvereins in der Lautertalhalle stand erstmals „Bürger fragen“ auf der Tagesordnung. „Dieser Punkt wird ab jetzt bei jeder Sitzung auftauchen, um Bürgern Gelegenheit zu geben, Fragen direkt an mich oder die Gemeinderäte zu stellen“, sagte Bürgermeister Ritzler. Zur Frage nach Bushalten im Gemeindegebiet sagte Ritzler, dass für Reichenstein Gespräche mit dem Busunternehmen geführt werden und für Neuburg eine Haltestelle für beide Richtungen angedacht werden müsse.

„Sobald die Ergebnisse der Expertenrunde ausgewertet sind“, antwortete Ritzler auf die Frage, wann die nächste Bürgerveranstaltung zur Wasserversorgung stattfinde. „Ziel ist, so schnell wie möglich“, sagte der Bürgermeister. Zur „Chlorung des Trinkwassers“ betonte Ritzler: „Die ist offiziell dann aufgehoben, wenn die Aufhebung bekannt gemacht worden ist. “

Die Umsetzung des seit Längerem beschlossenen „SWU to go“-Angebots in Lauterach, verzögere sich, weil die vom Betreiber bestellten Elektroautos momentan nicht lieferbar seien, antwortete der Bürgermeister auf die entsprechende Frage einer Bürgerin.

Weil im März 2020 die Pachtverträge für die beiden Lauteracher Jagdbögen ablaufen, muss das Jagdkataster aktualisiert und eine Versammlung der Jagdgenossen, also aller Eigentümer von Grundstücken, auf denen gejagt wird, organisiert werden. Bürgermeister Ritzler schlug vor, wie bei der letzten Aktualisierung vor sechs Jahren, das Ulmer Ingenieurbüro Will zu beauftragen. „Die kennen sich hier aus und sind mit dem Thema befasst“, sagte Ritzler und die Räte stimmten zu. Die Aktualisierung des Jagdkatasters wird rund 2000 Euro kosten.

Weil Staatswald und Gemeindewald künftig getrennt verwaltet werden, müssen die Gemeinden mit den Forstämtern neue Verträge abschließen. Damit waren die Lauteracher Gemeinderäte am Freitagabend einverstanden. „Unser Wald erwirtschaftet keine großen Gewinne. Viele Flächen stehen unter Naturschutz. Wir schaffen aber meist ein schwarze Null“, erklärte Bernhard Ritzler.

In Talheim wurde eine verletzte und verwahrloste, rund fünf Monate alte Katze gefunden und der Katzenhilfe in Ehingen übergeben. Vereinbarungsgemäß wird die Gemeinde 60 Euro für die Betreuung an die Katzenhilfe überwiesen und die Tierarztkosten für die „herrenlose Fundkatze“ übernehmen.