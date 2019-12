Gemeinderat beschließt Bauplatzpreise

In seiner Sitzung hat der Gemeinderat Lauterach neben der Wasserversorgung (siehe oben) über weitere Punkte beraten, die erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Neben der Anschaffung neuer Computer fürs Rathaus ging es um die notwendige Reparatur der Brücke am Donauradwanderweg. Das Gremium legte zudem die Bauplatzpreise für das Baugebiet Ehinger Steige fest.

Unter dem Punkt „Bürgerfragestunde“ informierte Bürgermeister Bernhard Ritzler, dass zwischen Neuburg und Lauterach entlang der Wassertrasse inzwischen Leerrohre für den Einzug von Glasfaserkabel verlegt wurden. Auch seien Leerrohre von Rechtenstein über Talheim nach Lauterach gelegt worden, in die jeweils bis Mitte 2020 die Kabel für das schnelle Internet eingelassen und an die Verteilerkästen angeschlossen werden.

Ritzler informierte über die nach der Markterkundung besonders für Reichenstein anstehende Bundesförderung für den Ausbau des Breitbandnetzes. Reichenstein ist aufgrund Fehlens eines eigenen Verteilerkastens ein komplett „weißer Fleck“. Der Einbau von Glasfaser bis zum Haus wird dort von Bund und Land künftig mit bis zu 90 Prozent bezuschusst. Der Förderantrag sei gestellt, so Ritzler, der zugab, dass die betroffenen Haushalte gegenüber jenen an der Trasse insoweit Glück hätten, als dass sie die Anschlussgebühr von 1920 Euro sparen würden. Allerdings müssen diese Haushalte länger auf den Anschluss warten.

Für das Baugebiet Ehinger Steige gab die Gemeinde 867 000 Euro aus; die Erschließungskosten schlagen mit 515 000 Euro und die Kosten für den Grundstückserwerb mit 179 000 Euro zu Buche. Das Gebiet umfasst 11 000 Quadratmeter. Die bisher in Lauterach geltenden Quadratmeterpreise von 60 Euro können für das neue Baugebiet nicht angeboten werden, so der Bürgermeister. „Die Gemeinde möchte an der Veräußerung von Bauplätzen nicht verdienen, sondern will, dass gebaut wird“, so Ritzler, der ergänzte: „Ich könnte mit 75 Euro leben.“ Der stellvertretende Bürgermeister Bernd Maier schlug 85 Euro vor mit der Begründung, in den umliegenden Gemeinden seien die Preise deutlich höher und Lauterach habe nichts zu verschenken. „Begründen können wir alles“, sagte Ritzler und schlug dann 80 Euro vor. Hierauf verständigte sich das Gremium einstimmig.

Für den Bezug des Mitteilungsblatts erhöhte der Rat zum Januar einstimmig die Jahresgebühr von zwölf auf 18 Euro, das betrifft gleichermaßen die Mail-Abonnenten.

Der Gutachterausschuss der VG Munderkingen wird zugunsten eines neu in Ehingen für den kompletten Alb-Donau-Kreis zu installierenden Ausschusses ersetzt. Hierzu wird die Gemeinde eine Vereinbarung mit der Stadt Ehingen abschließen, die derzeit erarbeitet wird und über die zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt wird. Darüber informierte Ritzler den Rat und ergänzte: „Bisher hat jede Gemeinde einen Vertreter in den Ausschuss entsandt, künftig werden aus der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen nur noch vier Vertreter benötigt.“

Auf einer Christbaumkultur im Außenbereich will ein Bauherr eine landwirtschaftliche Maschinenhalle durch einen größeren Bau ersetzten. Über eine entsprechende Bauvoranfrage beriet der Gemeinderat. Eine Grundfläche von 13 auf 9,5 Meter soll das Gebäude aufweisen. Das Gremium erteilte einstimmig sein Einvernehmen, besonders nachdem Bürgermeister Ritzler und Lutz Mammel ausgehend vom Bestandsschutz des jetzigen Gebäudes es als naheliegend ansahen, dass irgendwann ein Neubau ansteht.

Von einem in Bau befindlichen Gebäude im Burggraben 18 sollen Rohre unterhalb der Straße zum Nachbargrundstück gelegt werden. Ritzler klärt mit dem Straßenbauamt, ob das Amt für die Einräumung des notwendigen dinglichen Unterführungsrechts zuständig ist. Dies war in der Sitzung unklar, da es sich um eine Kreisstraße auf Gemeindegebiet handelt. Einig war sich der Rat, dass die Gemeinde das Recht einräumen würde, sollte die Behörde sich für unzuständig erklären.

In der Sitzung im November hatte Ritzler bekanntgegeben, dass er einen Sachverständigen mit der Untersuchung der Brücke am Donauradwanderweg beauftragt hat. Das nun vorliegende Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass erhebliche Schäden vorlägen. Die Kostenschätzung für die Sanierung beläuft sich auf 300 000 Euro. Ritzler kündigte an, dass man für die Maßnahme Geld einplanen müsse, auch wenn noch kein verbindliches Angebot eingeholt sei.

Einstimmig erteilte der Rat der Firma CSW den Auftrag zum Kauf zweier neuer Computer fürs Rathaus. Die bisherigen Geräte, ein PC und ein Laptop, seien aufgrund des Betriebssystems „Windows 7“ nicht mehr ausreichend. CSW hatte mit 3500 Euro das günstigste Angebot abgegeben.