Firma Mundal mit 18 Läufern beim Lauterlauf

Wie in den Jahren zuvor ist die Firma Mundal auch beim Lauterlauf 2021 zahlreich vertreten gewesen. Wie das Unternehmen mitteilte, waren insgesamt 18 Läufer oder Nordic Walker von Mundal bei der Veranstaltung dabei, die sich in diesem Jahr über zehn Tage erstreckte.

Die Läuferinnen und Läufer der Firma Mundal hatten sich besonders gefreut, dass der Lauterlauf in diesem Jahr nicht vollends virtuell abläuft. Gelaufen wurde auf der Original-Strecke durch das schöne Wolfs- und Lautertal über Unterwilzingen zurück nach Lauterach, insgesamt im Hauptlauf 12,6 Kilometer.

Die Laufzeit wurde anhand eines elektronischen Chips in der Startnummer automatisch an den am Ziel aufgestellten Zeitmessautomaten erfasst und ins Internet übermittelt. Um trotz der geltenden Corona-Bestimmungen gemeinsam als Team starten zu können, wurde bei Mundal ein Zeitplan erarbeitet, bei dem die Teilnehmer in Zweier-Gruppen eingeteilt wurden. Die Gruppen starteten zeitversetzt hintereinander, damit der Wettkampf-Gedanke erhalten blieb. Als Wettkampftag wählte die Mundal-Läufergruppe den 2. Mai, an dem die eigentliche Veranstaltung stattgefunden hätte. Innerhalb der zehn Tage hatten die Starter die Möglichkeit, den Lauterlauf bis zu dreimal zu absolvieren. Dies nutzten zahlreiche Läuferinnen und Läufer, um ihr persönliches Ergebnis zu verbessern. Letztlich waren die Läufer und Nordic-Walker der Firma Mundal mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden, zumal sie aktuell beim AOK-Firmenlauf auch fleißig Kilometer sammeln und somit bestens im Training sind.

Geschäftsführer Bernd Schilling, der selbst beim Hauptlauf an den Start ging, freute sich über die Leistungen des Teams und die zahlreiche Beteiligung. Mundal unterstützt die Fitness seiner Mitarbeiter, stellt Laufkleidung und übernimmt die Startgebühren.

Viel Lob gab es von der Mundal-Läufergruppe auch für die Organisatoren für die gelungene Umsetzung des diesjährigen Lauterlaufs.