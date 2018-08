Einen Blick über den Gartenzaun werfen

Mehr als 15 interessierte Hobbygärtner haben sich jüngst mit der Lauteracher Biosphärengruppe getroffen, um einige Hausgärten im Dorf zu besuchen. „Wir wollen ein bisschen in die ‚Karten im Garten‘ schauen und am Gartenzaun Erfahrungen austauschen oder vielleicht ein paar Gartentipps bekommen“, sagte Woldemar Mammel, der die Gruppe durch Lauterach führte und zum Schluss ein paar selten gewordene Nutzpflanzen in seinem eigenen Garten zeigte.

Es sei ein Grundprinzip, dass Gemüsepflanzen und Blumen im Garten gemischt angepflanzt werden, betonte Woldemar Mammel: „Die Blumen sind wichtig für die Insekten, die wiederum nötig sind zur Bestäubung der Nutzpflanzen.“

„Gelbe Mädchenaugen“ und „Fette Hennen“

Ein „Paradebespiel“ sahen die „Über den Gartenzaun-Gucker“ mitten in Lauterach. Hier standen „Gelbe Mädchenaugen“ und „Fette Hennen“ neben den verschiedensten roten, gelben und schwarzen Tomatensorten. „Tomatensamen lassen sich sehr gut aus den Früchten gewinnen“, erfuhren die Besucher. Für einen Hingucker sorgte ein „mehr als 30 Jahre alter Spargelstock“, den bereits die Oma der heutigen Hobbygärtnerin gepflanzt hat und der bis heute „jedes Jahr eine Kochete“ abwirft. Dass mit Winterhecken-Zwiebeln, auf Schwäbisch: „Zwiebel-Schnättra“, leckeres Wäs gebacken werden kann, erfuhren die Gäste und bekamen nebenbei den Tipp, Paprika auf der Fensterbank vorzuziehen. Küchenschellen, Dachwurz und Blutwegerich gab’s im nächsten Garten neben Etagenzwiebeln zu sehen. Dann ging’s, vorbei an einem „waschechten Beerengarten“, einer Bauern-Hortensie, einem vollhängenden Quiddenbaum und dem „schönsten Apfelbaum des Alb-Donau-Kreises“ den Hochberg hinauf. Unterwegs wurde der Tausch von Lupinensamen gegen „rote Feuerbohnen“ oder den Samen der sogenannten Reise-Tomate besprochen. „Das sind Tomaten, von denen man, etwa auf Reisen, nach Bedarf einen Schnitz abbrechen kann“, erklärte Woldemar Mammel. „Wer große Tomaten ernten will, muss den Pflanzen jedes Jahr frischen Boden geben“, war ein weiterer Tipp, den die Teilnehmer mit in ihre heimischen Gemüsegärten nehmen konnten.