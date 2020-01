Ehinger Handballer enttäuschen in Vorarlberg

Das erwartet schwere Spiel der TSG Ehingen in Österreich gegen den HcB Lauterach am Samstagabend hat der Gastgeber klar für sich entschieden. Das Ehinger Team um Trainer Marko Gegic hat mit 22:35 (11:18) verloren. „Aufgrund unseres so besetzten Kaders wäre mit fünf Unterschied zu verlieren nicht schlimm gewesen“, führte Gegic nach der Partie aus. Am Ende aber mit 13 Toren im Rückstand abzureisen sei doch enttäuschend. Dabei sah es für die TSG unter den Augen der über 300 Zuschauern zunächst vielversprechend aus.

Zunächst auf Augenhöhe

Bis zur 14. Minuten lagen die beiden Teams durchaus auf Augenhöhe, zu diesem Zeitpunkt glichen beide immer wieder aus – was zu einem zwischenzeitlichen Ergebnis von 6:6 führte. „Doch dann haben wir zwei, drei dumme Aktionen gehabt, in denen wir falsch entschieden haben“, sagte Gegic. In der Folge schafft es Lauterach, sich vom Gegner abzusetzen und Punkt für Punkt die Führung weiter auszubauen. Man habe gewusst, dass es mit der durch Spieler aus der zweiten Mannschaft verstärkten Truppe gegen die österreichischen Hausherren schwer werden würde. „Aber es gab dann diesen einen Moment, ab dem meine Spieler aufgegeben haben“, erklärte der Ehinger Trainer.

Genau das ärgere ihn auch. Er spricht von einer „Kopfsache“, die letztendlich die Partie dann auch entschieden habe. Die TSG schaffte es nicht mehr, auch nur annähernd an den Ausgleich heranzukommen. Mit einer anderen Einstellung, ist Gegic sich sicher, wäre durchaus etwas drin gewesen im wichtigen Duell der Tabellennachbarn. Lauterach trat zwar mit der erwartet aggressiven Art auf, „eingeschüchtert aber waren wir nicht“.

Trainer unzufrieden

Da ihm aber die Optionen im Kader fehlten, sei es schwierig gewesen, auf die Negativspirale hin zu reagieren. Hinzu sei gekommen, dass Lauterachs Torwart Rainhard Kohler ein „gutes Spiel“ ablieferte. Auf Seiten der Lauteracher stachen zudem Daugirdas Dilys mit zehn sowie Marcel Hämmerle mit acht Treffern heraus. Lob sprach der Ehinger auch für zwei seiner Spieler aus: „Nico Dietz und Simon Klug muss ich herausheben, die beiden haben bis zum Ende gekämpft.“ Mit dem Ergebnis, zumindest in dieser Höhe, könne er aber nicht leben.

In den nächsten Trainingseinheiten möchte er vor allem die Einstellung korrigieren, sagte er. „Verlieren kann man. Aber es kommt auf das 'wie’ an“, fügte er hinzu. Mit Blick auf die nächste Partie am Samstag, 1. Februar, müssen sich die Ehinger steigern: Dann kommt der Tabellenzweite HC Lustenau in die heimischen Längenfeldhalle.