DRK-Ortsverein Lauterach-Kirchen braucht Unterstützung

Der DRK-Ortsverein Lauterach-Kirchen hat sich am Montag zur Hauptversammlung getroffen. „Wir können nicht genug schätzen, dass das Rote Kreuz bei uns vor Ort ist“, sagte Kirchens Ortsvorsteher Alfred Schrode und betonte, der DRK-Ortsverein sei eine Bereicherung für Kirchen und Lauterach.

Bernhard Ritzler, Vorsitzender des Ortsvereins und Bürgermeister von Lauterach, dankte dem „DRK-Team für die viele ehrenamtliche Arbeit, die im vergangenen Jahr geleistet wurde“. Der DRK-Ortsverein befinde sich aber in einer schwierigen Lage, betonte Ritzler. „Wir brauchen dringend Nachwuchs, sonst wird sich der Ortsverein in der jetzigen Form auf Dauer nicht weiterführen lassen“. Der Vorsitzende bedauerte, dass zum angebotenen und für die Bevölkerung offenenen Dienstabend in Lauterach kein Besucher kam. „Das war echt frustrierend“, sagte Ritzler. „Wenn das DRK eines Tages fehlt, fehlt etwas Gravierendes“. Und Schriftführer Rolf Sorgenfrei betonte: „Die Leute bemerken wohl erst bei einem Notfall, wie wichtig das Rote Kreuz ist.“

Zuvor hatte Sorgenreich über neun Dienstabende, zahlreiche Sanitätsdienste, den Seniorennachmittag im Advent und zwei Blutspende-Termine in der Lauteracher Lautertalhalle berichtet. Eine Winterwanderung und ein Grillabend gehörten zum geselligen Teil der DRK-Bereitschaft im vergangenen Jahr. Aus Sorgenfreis Kassenbericht erfuhr die Versammlung, dass rund 2500 Euro für Sanitätsmaterial und Ausrüstung ausgegeben wurden und in der Vereinskasse ein Überschuss von knapp 2000 Euro erwirtschaftet wurde.

Zu 24 Übungsstunden haben sich die 13 Seniorengymnastiker im vergangenen Jahr getroffen. Außerdem wurde Fasnet gefeiert, ein Ausflug nach Granheim gemacht und das Munderkinger Seniorenzentrum besucht, meldete Barbara Morath, die die Seniorengruppe leitet. Bereitschaftsleiter Ulrich Goller nannte Zahlen: Insgesamt wurden „1156 offiziell notierte Stunden“ im DRK-Ortsverein geleistet. „Und sicher nochmal so viele Stunden, die nicht aufgeschrieben wurden“, ergänzte Bernhard Ritzler. Die Helfer-vor-Ort-Gruppe wurde zu 44 Einsätzen alarmiert, darunter 20 in Kirchen, 18 in Lauterach, drei in Reichenstein und drei in Talheim. Zu den beiden Blutspendeterminen kamen 497 Spender.

Die Hauptversammlung nutzte der DRK-Ortsverein, um langjährige Mitglieder zu ehren. Seit 50 Jahren gehören Josef Mönch und Hermann Pfeifer dem DRK-Ortsverein an. „Ihr seid immer da, wenn es irgendwo klemmt. Und das schon seit fünf Jahrzehnten“, lobte Rolf Sorgenfrei. Als „treue Helfer“ bezeichnete Bernhard Ritzler zwei Mitglieder, die dem Ortsverein seit 35 Jahren angehören. Günter Eberle und Manfred Ozeranec (in Abwesenheit) wurde die Auszeichnungsspange des Deutschen Roten Kreuzes für „35 geleistete Dienstjahre“ verliehen.