Diskussionen um die Wasserversorgung

Über den Ist-Zustand der Lauteracher Wasserversorgung und mögliche Zukunftspläne hat Bürgermeister Bernhard Ritzler am Freitagabend im komplett gefüllten Foyer der Lautertalhalle informiert. Die Bürger hatten an diesem Abend auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kritik loszuwerden.

Aktuell wird die Gemeinde Lauterach aus zwei Quellen über zwei Hochbehälter mit Trinkwasser versorgt. Die Hochbehälter sind allerdings ziemlich in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig, erklärte Bürgermeister Bernhard Ritzler. So sind die Wassertanks mit einer Chlorkautschuk-Beschichtung ausgestrichen. Diese wirft inzwischen deutlich erkennbare Blasen, was eine Gefahr für die Hygiene darstelle.

Zudem sei das Wasser aus den Quellen zwar qualitativ gut, aber unsicher. Schließlich könnten im Karstgebiet Verschmutzungen des Wassers von außen nicht ausgeschlossen werden. Im Falle einer chemischen Verschmutzung bestehe die Gefahr, dass sie Quellen über Wochen stillgelegt werden müsste, ohne dass es eine Alternativversorgung für Lauterach gäbe. Mehrfach habe es bereits Keim-Belastungen im Lauteracher Trinkwasser gegeben.

Sanierung macht keinen Sinn

Rund 1,4 Millionen Euro würde die Sanierung der Eigenwasserversorgung der Gemeinde Lauterach kosten, erklärte der zuständige Fachplaner Stephan Schranz. Dabei würde künftig nur noch der Hochbehälter Reichenstein betrieben werden. Dieser würde komplett neu gebaut und größer dimensioniert und könnte dann die komplette Gemeinde Lauterach sowie die Nachbargemeinde Rechtenstein versorgen. „Beide Behälter zu sanieren und langfristig weiter zu unterhalten, ist wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll“, so Bürgermeister Bernhard Ritzler. In dem Fall bliebe aber immer noch das Problem, dass die Lauteracher keine Ausweichversorgung mit Trinkwasser hätten, wenn die Quelle ausfiele.

Alternativ könnte sich die Gemeinde der Bussenwasserversorgungsgruppe (Buwag) anschließen. Auch in diesem Fall müsste der neue Hochbehälter auf Gemeindekosten gebaut werden. Weil auch noch eine Anschlussleitung ans Netz der Versorgungsgruppe hinzukäme, wäre diese Variante im ersten Moment mit 1,6 Millionen Euro etwas teurer. „Aber unsere Berechnungen zeigen, dass der Anschluss an die Buwag langfristig für die Gemeinde günstiger wäre“, erklärte Ingenieur Schranz. Denn die Versorgungsgruppe würde die Anlagen, bis auf die innerörtlichen Leitungen, in ihren Bestand übernehmen und diese warten und unterhalten. „So müssten künftige Generationen nicht wieder solche Summen investieren“, betonte Ritzler. Auch die Kosten für eine ausgebildete Fachkraft, die die Anlagen betreut, wären über den Wasserpreis bei der Buwag mit abgedeckt.

Horst Wimmer äußerte Zweifel daran, ob eine komplette Sanierung der Hochbehälter sofort nötig sei. Er schlug hingegen vor, auch künftig beide Hochbehälter zu betreiben und sie nach und nach zu sanieren. Wimmer sprach sich deutlich dafür aus, künftig auch weiterhin das Wasser aus den eigenen Quellen zu fördern.

Noch nichts entschieden

Entschieden sei in Sachen künftiger Wasserversorgung noch nichts, betonte Bürgermeister Bernhard Ritzler und einige seiner Gemeinderatsmitglieder, auch wenn bereits Zuschusssanträge für die Baumaßnahmen gestellt seien. „Denn ohne Zuschüsse können wir keine Variante umsetzen“, erklärte der Schultes. Schon seit einigen Jahren diskutiere der Gemeinderat das Thema Zukunft der Wasserversorgung, auch deshalb müsste jetzt zeitnah eine Entscheidung her, sagte Ritzler. Schließlich hänge auch die Nachbargemeinde Rechtenstein so lange in der Luft. Diese wird schließlich über den Hochbehälter Reichenstein ebenfalls mit Trinkwasser versorgt.