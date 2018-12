Die Schwarze Null beim Wald soll stehen

In seiner letzten Sitzung des Jahres hat sich der Lauteracher Gemeinderat am Freitagabend mit dem Betriebsplan des Gemeindewalds und der Entsorgung von Verpackungsmüll im dualen System befasst.

Mit rund 90 Hektar besitze Lauterach, im Vergleich zu anderen Gemeinden, „sehr wenig Wald“, sagte Bürgermeister Bernhard Ritzler. Und der sei, wegen vieler Hecken, „nicht besonders ertragreich. Seit Jahren wird der Lauteracher Gemeindewald von der Forstverwaltung bewirtschaftet. „Durch das Kartellverfahren wird sich für uns nichts gravierendes ändern“, sagte Ritzler und betonte: „Unser finanzielles Grundziel bei der Waldbewirtschaftung ist eine schwarze Null. Das klappt in manchen Jahren gut, manchmal auch weniger.“ Einstimmig sprachen sich die Gemeinderäte für den vorgelegten Betriebsplan der Forstverwaltung aus.

Obwohl die Müllentsorgung erst ab 2023 vom Alb-Donau-Kreis organsiert wird, kümmert sich das Landratsamt bereits bisher im Auftrag der Gemeinden um die „Verhandlungen mit den Betreibern des dualen Systems im Sinne des Verpackungsgesetzes“. Weil die entsprechenden Verträge neu verhandelt und abgeschlossen werden müssen, sind die Gemeinden aufgerufen, das Landratsamt dafür zu bevollmächtigen. Das haben die Gemeinderäte in Lauterach am Freitag einstimmig getan. Der „Strombericht“ der EnBW weist aus, dass in Lauterach im vergangenen Jahr doppelt so viel Energie produziert als verbraucht wurde. „Die Masse aus Wasserkraft“, betonte der Bürgermeister.

Neue Notbeleuchtung

Weil in der Lautertalhalle die Notbeleuchtung ausgefallen ist, musste die entsprechende Batterieanlage im Keller der Halle ausgetauscht werden. „Das hat 2054 Euro gekostet, musste aber sofort erledigt werden.“ Im Baugebiet Reichenstein wurde für 1725 Euro eine Straßenlampe gesetzt. „Am Kreuzweg-Hang hat die Sanierung begonnen“, berichtete Ritzler. Für 4760 Euro wurden die Stelen repariert und aufgestellt. „Zur Eselbeweidung gab es viele positive Rückmeldungen der Bürger“, sagte der Bürgermeister, „auch die Naturschutzbehörde ist sehr zufrieden“. An verschiedenen Stellen in Lauterach, so in der „Schlichte“ und unterhalb des Saarburger Kreuzes, weideten den Sommer über sieben große Esel. Die Kosten der Beweidung trug das Land, so dass Lauterach für 2018 nur die Transportkosten der Tiere in Höhe von 900 Euro tragen muss. Im kommenden Jahr soll die Eselbeweidung am Fackelesberg weitergehen. „Das Geld ist für den Landschaftsschutz gut angelegt und viele Bürger haben sich über das schöne Bild der weidenden Esel gefreut“, sagte Bernhard Ritzler.

Anschließend hat der Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung mit VG–Geschäftsführer Markus Mussotter den Gemeindehaushalt für das kommende Jahr vorberaten.