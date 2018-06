Die dritte metallene Forelle für die Lauter ist enthüllt

„Der Lauterlauf ist ein Glücksfall für das Kunstprojekt Lauterzeichen“, sagte Manfred Waßner gestern bei der Enthüllung des dritten Lauterzeichens. Der Münsinger hatte vor rund zehn Jahren die Idee entlang der Großen Lauter „einige Zeichen“ zu setzen. Dies Idee griff die Reutlinger Künstlerin Monika Geiselhart auf und entwarf neun Lauterzeichen, auf denen Leben, Flora, Fauna und Geschichte des Tals beschrieben werden sollte.

Sieben metallene Lauterforellen, Laich an der Lauterquelle und ein Hecht der die Forelle schnappt an der Mündung in die Donau, hatte Geiselhart entworfen. Allein es fehlte das Geld zur Verwirklichung. Hier sprangen der Lauterlauf und seine beiden Hauptsponsoren EnBW und Erdgas Südwest ein. Seitdem wird bei jedem Lauterlauf ein neues Lauterzeichen enthüllt und später am Flüsschen aufgestellt. Nach „Lautergrenzen“ (die Forelle steht am Wartstein) und „Lauter-Mühlen“ (steht in der Ortsmitte von Gomadingen) wurde am Sonntag beim dritten Lauterlauf die dritte Forelle mit dem Titel „Lauter-Leute“ enthüllt. „Auf ihr sind Menschen beschrieben, die das Lautertal geprägt haben“, so die Künstlerin.

Im Sommer soll das dritte Lauterzeichen in Gundelfingen aufgestellt werden. Neben Lauterachs Bürgermeister Bernhard Ritzler und Bürgermeisterin Romy Wurm aus Rechtenstein waren Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann, der erste Landesbeamte des Alb-Donau-Kreises Heiner Scheffold sowie Thomas Stäbler von der EnBW und Ralf Biehle von der Erdgas Südwest gekommen, um gemeinsam mit der Künstlerin das neue Lauterzeichen zu enthüllen. (khb)