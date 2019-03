Buntes Treiben beim Umzug in Lauterach

Tausende Zuschauer wären es an Lauterachs Flaniermeile zwischen Wirts- und Rathaus gewesen, hätten sie sich am Dienstag nicht bei etlichen anderen Umzügen verzettelt. So genossen eben einige hundert von ihnen den Höhepunkt der alemannischen Schwabenfasnet am Auslauf des unteren Lautertals.

Kaum hatte das Glöckchen des Dorfdoms zweimal geschlagen, als fünf Minuten später das wieder reich bestückte Promi-Mobil vorsichtig vom Kapellenweg in die belebte Lautertalstraße einbog, um den hier zelebrierten Respekt vor der Obrigkeit gebührend zu unterstreichen. Die Bären aus dem Wolfstal und die einst zum Verzehr gezüchteten Schnägga folgten darauf. So auf Lauterach als Austragungsort des traditionellen Umzugs eingestimmt harrte das Publikum des weiteren Erblühens der weit in den Raum des Unsinns reichenden Brauchtumsfantasie. Mit Titeln wie Doktor und Professor offenbarten die kleinen Forscher des Kindergartenlabors Lauterachs Bedeutung als wissenschaftliches Zentrum des Biosphärengebiets. Als Fliegenpilze war die Mutter-Kind-Gruppe schön anzuschauen – und völlig ungiftig. Ein buntes Bild bot die abwechslungsreich kostümierte Grundschule. Weiß-blau servierte die Gruppe Zahnfee allerlei gegen Zahnweh. Die Mundspülung für Erwachsene konnte bedenkenlos geschluckt werden, sofern man nicht schon genug intus hatte. Die sieba Schwoba jagten ihren Hasen immer noch erfolglos. Mit „Tutti – Frutti“ ließen sich die Tropicana Girls grüßen. Obermarchtals Schnäddrakischd schnädderte vor bunt gemischtem Damenvolk, was der Gesichtsschließmuskel hergab. Eine Forschungskommission wissenschaftlicher Art bot Lauterachs Bevölkerung Alternativen zu genießbarem Trinkwasser zur Auswahl. Zweimal sieba Schwäbinna gaben sich als bunte Teletubbies. Boschäckerquallen luden zum nesselreizenden Bad. Fasnetsschätzle vom benachbarten Fürstentum Rechtenstein machten Werbung für den neuen Felsenschlotzerwein. Die „Mobila Boiz“ vom Schdoi wagte einen Überlandausflug. Emeringens Rentnerhexa samt Bauwagen schlossen dann den Lauteracher Umzug.