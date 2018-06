Biosphärengruppe lädt zum Wanderwegsfest

Zum dritten Mal steigt am Sonntag, 17. Juni, das Wanderwegfest in und rund um Lauterach. Dann macht die Lauteracher Biosphärengruppe allen Feinschmeckern und Wanderfreunden wieder das Angebot, Wandern und Genießen zu kombinieren und so die Vielfalt des Biosphärengebiets zu erleben. Von 10 bis 17 Uhr kann auf dem rund vier Kilometer langen Rundweg, teils entlang des Wasser-Erlebnispfads, gewandert werden.

Unterwegs können an rund 40 eigens aufgebauten Ständen nicht nur die verschiedensten Leckereien aus dem Biosphärengebiet probiert, sondern auch viel Wissenswertes erfahren werden. „Wir wollen den Besuchern wieder die Vielfalt und Reichhaltigkeit der Region zeigen und der Wanderweg ist auch diesmal für Kinderwagen geeignet“, sagt Lauterachs Bürgermeister Bernhard Ritzler. Los geht’s an der Lautertalhalle. Hier sind genügend Parkplätze vorhanden und hier bekommen die Genuss-Wanderer für acht Euro ein „Wandersäckle“, in dem neben einer Ausstellerliste auch ein Probiergläsle steckt, um die angebotenen Getränke vom Mineralwasser bis zum Alb-Whisky unterwegs probieren zu können. Kinder bis 16 Jahre sind frei.

In der Lautertalhalle beginnt das Wanderwegfest um 8.45 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und später werden den Gästen Albleisa mit Spätzle und Saiten sowie frisch geräucherte Forellen angeboten. In der Halle sind auch die Fotos ausgestellt, die am Foto-Wettbewerb „Natur rund um Lauterach“ teilgenommen haben. „Um 11 Uhr werden wir die Siegerfotos prämieren“, sagt Constanze Braunwarth von der Biosphärengruppe. Direkt vor der Halle gibt’s Honig vom Imker sowie Brot und Eier aus einem Hofladen. Hier grasen Alpakas und auf der Wiese wird „Schau-Sensenmähen“ zu sehen sein. Auf der vier Kilometer langen Genuss-Wander-Strecke können sowohl Weine, Biere, Fruchtsäfte oder Whisky probiert, als auch Albkäs, Kräuterlamm, Dennete, Nudeln, Marmelade, Wurst oder Wildgulasch verkostet werden. Weingenossenschaften und der Landes-Naturschutzbund informieren die Wanderer genauso, wie der Fachdienst „Forst“ beim Landratsamt und das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren.

Und Fischzucht wird beim Wanderwegfest genauso Thema sein, wie Wanderreiten, Korbflechten oder Obstanbau. „Steinreich an der Lauter“ heißt es bei der Tuffsteinsäge am Eingang des Wolfstals, hier werden Skulpturen ausgestellt sein. Im Hofladen „Lauteracher Albfeldfrüchte“ gibt’s umfangreiche Informationen zu den Albleisa, samt der Möglichkeit, mit einem Shuttlebus zu einem Linsenfeld zu fahren. „Und auf halber Wegstrecke wird den Wanderern im Biosphären-Infozentrum Kaffee und Kuchen angeboten“, sagt Bürgermeister Bernhard Ritzler.