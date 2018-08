Bio-Landwirt kritisiert Biolabel des Landes

Die politische Staatssektretärin im Verbraucherschutzministerium, Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), hat sich am Montag gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel auf dem Alb-Feld-Früchte-Hof von Lutz und Woldemar Mammel in Lauterach umgesehen. Dabei erkundigten sich die Politiker darüber, wie bei der derzeitigen Witterung der Anbau mit den „Albleisa“ läuft. Hofbesitzer Lutz Mammel nutzte die Gelegenheit, um ausführliche Kritik an dem baden-württembergischen Biolabel „Bio aus Baden-Württemberg“ zu üben.

Biologische Landwirtschaft ist stark vom Verbraucher abhängig. Deshalb wollten wir von Ihnen heute wissen, ob sie auf das Bio-Siegel achten?

Seit sich im Jahr 2001 die „Öko-Erzeugergemeinschaft Albleisa“ mit 90 Landwirten gegründet hat, bauen auch Lutz und Woldemar Mammel auf ihrem Biolandhof Mammel in Lauterach hauptsächlich Linsen an. „Auf bis zu 303 Hektar Land werden die Leisa fast auf der ganzen Alb angebaut“, erklärte Lutz Mammel beim Besuch der Delegation aus dem Stuttgarter Landtag. Zuvor hatten Mammels lediglich im kleineren Stil angebaut, die Leisa gingen meist im privaten Geschäft mit Bekannten über die Ladentheke. „Die Nachfrage stieg allerdings regelmäßig, sodass wir eben komplett umgestellt haben“, berichtete Lutz Mammel.

Samen in Russland entdeckt

Nachdem im Jahr 2006 im russischen St. Petersburg in der dortigen Wawilow-Saatgutbank die historischen Alblinsensorten Späths Alblinse I und Späths Alblinse II wiederentdeckt wurden, begann der Siegeszug der „Albleisa“ des mammelschen Hofes und der Erzeugergemeinschaft. Nachdem man im folgenden Jahr wenige hundert Samen erhalten hat, beginnen Lutz und Woldemar Mammel mit der Vermehrung der Samen. Es beginnt die aufwendige Vermehrung der historischen Alblinsen in Gewächshäusern unter genau definierten Boden-, Luft- und Wasserbedingungen sowie sorgfältigen Anbauplanungen, welche mehreren Ernten pro Jahr ermöglichen.

Alles natürlich in Bio-Qualität und mehere hundert Tonnen im Jahr. Mittlerweile arbeiten auf dem Hof der Mammels elf Mitarbeiter: „Vier davon in Vollzeit, der Rest ist in Teilzeit beschäftigt. Das ist eine Entwicklung, auf die wir sehr stolz sind“, unterstrich Lutz Mammel. Inzwischen werden Firmen wie die Allianz, SAP oder Trumpf von der Erzeugergemeinschaft beliefert.

Biolabel des Landes verbannt

Doch nicht nur Positives kam während des Besuchs der Landespolitiker zur Sprache. So haben die Mammels durchaus ein Problem mit dem baden-württembergischen Bio-Label. Der Lauteracher Landwirt hat das Label inzwischen aus seinem Geschäft verbannt, lediglich Restposten finden sich noch auf der Verkaufsfläche. Stattdessen setzen die Lauteracher eher auf das Label von Bioland, was ihrer Meinung nach wesentlich weiter greift. „Das baden-württembergische Label wäre für uns ein Rückschritt“, so Lutz Mammel. Das Label von Bioland hingegen verspreche höchsten Standard und greife in seinen Ausführungen wesentlich weiter.

Dies stieß im ersten Moment bei der Staatssekretärin auf völliges Unverständnis. Sie verwies unter anderem darauf, dass mit dem Label des Landes das Regionale in den Mittelpunkt rücke.