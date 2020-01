Bücherwürmer reihen sich in Jubiläums-Umzug ein

So unterschiedlich wie die 56 Narrengruppen war das Wetter am Sonntagnachmittag beim großen Narrentreffen in Lauterach.

Während des rund zweistündigen Narrenspektakels wechselten sich nicht nur Hexen, Geister, Hansel und Dämonen ab, sondern auch Sonnenschein, dunkle Wolken, leichter Regen und Schneegestöber.

Mehr als 3000 Narren und närrische Musiker waren angereist, um den Lauteracher Schnecken und Wolfstalbären zum 25-jährigen Bestehen ihres Fasnetsvereins zu gratulieren. Und weil die Lauteracher Narren nur alle fünf Jahre zu einem großen Umzug einladen, ging am Sonntag der fünfte Narrensprung über die närrische Lauteracher Bühne.

Den führten unter den Klängen des Musikvereins aus Mundingen alle Schnecken und Wolfstalbären an, die am frühen Nachmittag noch zu keiner Arbeit eingeteilt waren. Ganz vorne mit dabei waren die Bücherwürmer aus der Grundschule und unter dem Motto „Flammenmeer und Feuerwehr“ zogen die Kindergartenkinder aus Lauterach und Untermarchtal an den Zuschauern vorbei.

Dann folgten nahezu geschlossen die Narren aus den Gemeinden der VG Munderkingen. Angeführt vom Hokama waren Schopfboale und Altlachahexa aus Untermarchtal zu erleben, Spittlnarren kamen aus Munderkingen, die Obermarchtaler Narren hatten den Fanfarenzug mitgebracht, aus Emerkingen grüßten Fetzasprenger und Durahexa, aus Oberstadion waren Schloßberghexa und Wenk’l-Fratza am närrischen Start in Lauterach, aus Rottenacker und Unterstadion gaben sich Babeles-Buaba und Gausweiber die Narrenehre und für närrische Töne sorgte zwischendurch die „Schnäddra-Kischda“ aus Obermarchtal.

Seit dem vergangenen Jahr sind die Lauteracher Narren Mitglied der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) und so gaben sich auch viele Ringzünfte am Sonntag ein Stelldichein. Hecks-Schmecker aus Ehestetten, Bussakendla und Stachajoggl au Unlingen, Katzen aus Gamertingen, der Ditzelede aus Mengen, Rälle aus Zweifalten, Geißen aus Hayingen und Stomba-Springer aus Hundersingen gaben in Lauterach ihre närrischen Visitenkarten ab.

Unter den mehr als 3000 Narren waren auch Nesselweiber aus Nasgenstadt, Deich-Uschla aus Granheim, Bürgeleshexa aus Kirchen, Riaddeiffl aus Kirchbierlingen, Wallental-Hexen aus Öpfingen, Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang und die großen Gruppen der Oberdischinger Schloßgeister, Gauner und Malefiz-Weiber, die mit lauten „Male Fiz“-Rufen und unter den Klängen der Henkertrommler am Publikum vorbeizogen.

Als der Gaudiwurm durchs Dorf gezogen war, ging die Narrenparty in und rund um die Lautertalhalle bis weit in den Abend hinein weiter.