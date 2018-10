Abgerissene Dorfschmiede ist Thema im Gemeinderat

Die abgebrochene ehemalige Dorfschmiede und der Umbau einer Lagerhalle zu einem Wohnhaus sind Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am Freitagabend in Lauterach gewesen. Am Platz der einstigen Dorfschmiede trafen sich die Räte mit Bürgermeister Bernhard Ritzler.

Der erinnerte daran, dass bereits vor fünf Jahren die Idee eines Lauteracher Dorfplatzes aufgekommen sei, das Vorhaben aber, trotz zweier Anträge nicht mit Zuschüssen gefördert werde. „Außerdem stehen jetzt andere große Vorhaben an, sodass wir den Dorfplatz im Moment nicht gestalten werden“, so der Schultes. Trotzdem habe die Gemeinde die Dorfschmiede gekauft und zunächst vermietet.

Weil das Gebäude nach einem Brand als „Ruine mitten im Dorf“ gestanden habe und sich die Instandsetzung, auch mit Blick auf den Dorfplatz, nicht gelohnt hätte, so der Schultes, sei das Schmiede-Gebäude jetzt abgebrochen worden. „Damit hat Lauterach zwar ein markantes Gebäude verloren, wird aber einen schönen Platz in der Dorfmitte gewinnen, an dem die Lauteracher sicher ihre Freude haben werden“, sagte Ritzler.

In naher Zukunft soll der Platz der einstigen Dorfschmiede geebnet werden. Dann werden im vorderen Bereich zunächst Parkplätze geschottert und zur Lauter hin soll ein Grünstreifen angesät werden. Und hier könnten künftig der Lauteracher Christbaum und der Maibaum stehen. Am gegenüberliegenden Garten, den die Gemeinde mit der Dorfschmiede erworben hat, wird zunächst nichts verändert.

Angrenzend an diesen Garten steht eine Lagerhalle, die jetzt zu einem Wohnhaus mit drei Wohnungen umgebaut werden soll. „Die Baumaßnahme ist sehr zu begrüßen und wird sicher zur Belebung der Dorfmitte beitragen“, sagte Bürgermeister Bernhard Ritzler. Einstimmig erteilte der Gemeinderat dem Bauvorhaben sein Einvernehmen. Weil die Lagerhalle und das künftige Wohnhaus „auf der Grenze“ zum benachbarten Gemeindegrundstück stehen, könnte es sein, dass die Gemeinde eine sogenannte Baulast übernehmen muss. Darüber will der Gemeinderat aber erst entscheiden, wenn die Übernahme der Baulast tatsächlich nötig ist.