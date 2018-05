8. Lauterlauf: TSG Ehingen räumt im Hauptlauf ab

Bereits zum achten Mal hat sich Lauterach am Sonntag beim Lauterlauf in das Mekka des Laufsports in der weiten Region verwandelt. Wie in den vergangenen Jahren waren mehr als 1000 Läufer, Walker und Nordic Walker beim „Naturerlebnislauf durchs Lautertal und Wolfstal“ am Start. Schnellster Sportler im Hauptlauf war Alexander Härdtner von der TSG Ehingen. Den Jedermannlauf entschied Frank Knupfer (Dowe-Sportswear-Team) für sich.

Weil der Lauterlauf bereits sieben Mal ohne Komplikationen ablief und sich inzwischen zu einem festen Termin für Läufer und Walker entwickelt hat, behielten die drei ausrichtenden Sportvereine TSG Ehingen, TSV Hayingen und SC Lauterach ihr bewährtes Konzept bei. „Die Sportler haben wieder die Wahl zwischen der 12,6 Kilometer-Strecke des Hauptlaufs oder den sechs Kilometern des Jedermannlaufs“, so Hauptorganisator Peter Kotz aus Ehingen.

Ralf Biehl gibt den Startschuss

Wie in den Vorjahren begann der Tag des Lauterlaufs am Vormittag mit Nordic-Walking auf der Langstrecke über 12,6 Kilometer oder der Kurzdistanz von 6000 Metern. Ralf Biehl von Erdgas Südwest gab am frühen Nachmittag die Startschüsse zu den Schülerläufen für Kinder und Jugendliche über eine Strecke von 1200 Metern. In den verschiedenen Altersklassen waren Nachwuchs-Läuferinnen und -läufer aus den Jahrgängen zwischen 1999 und 2010 am Start. Später durften auch die Bambini wieder um die Wette laufen. 400 Meter mussten die Jüngsten bewältigen, um im Ziel die begehrte Lauterlauf-Medaille und eine Urkunde zu bekommen.

Pünktlich um 15 Uhr feuerte Landrat Heiner Scheffold den Startschuss zum Hauptlauf über die 12,6-Kilometer-Distanz mit rund 300 Teilnehmern ab. „Mit am Start sind Stefan Stahl und Alexander Härdtner. Zwei Läufer der TSG Ehingen, die hier zu den Favoriten gehören“, hieß es. Beide bestätigten auch die Einschätzung, Härdtner gewann den Hauptlauf und kam nach 44:36 Minuten ins Ziel – sechs Sekunden vor seinem Teamkollegen Fabian Löffler und knapp 45 Sekunden vor dem drittplatzierten Benedikt Nußbaum (TSV Bernstadt). Stefan Stahl belegte als drittschnellster TSG-Läufer Rang fünf und sorgte mit dafür, dass die Ehinger Leichtathleten in der Teamwertung deutlich die Nase vorn hatten. Auch bei den Frauen ging der Mannschaftssieg an die TSG Ehingen, auch dank Veronika Ulrich, die ihre Konkurrentinnen deutlich distanzierte.

Rund 180 Läufer gingen 15 Minuten nach dem Hauptlauf auf die sechs Kilometer-Strecke des Jedermannlaufs. Frank Knupfer vom Dowe-Sportswear-Team erzielte die beste Zeit, die schnellste Frau war Katja Mettang vom SV Bremelau.

Zufriedener Veranstalter

Fast 150 Sportler traten zum Nordic-Walking-Wettbewerb über 12,6 Kilometer an . Erster war Armin Rauch (MI-KA Sports) vor Fabian Müller (Frischluftjunkie) und Jörg Märtens (Rottenacker), bei den Frauen siegte Manuela Ruess (SV Oberessendorf) vor Sabine Franz (MI-KA Sports) und Rita Schmuker (Zaunteam Oberschwaben). Über sechs Kilometer war Paul Merk der Schnellste, bei den Frauen lag Sissi Knecht (ebenfalls MI-KA Sports) vorn. „Wir sind wieder sehr zufrieden, alles hat wieder reibungslos geklappt“, zog Hauptorganisator Peter Kotz am Sonntagabend eine erste Bilanz. „Das Wetter war für die Zuschauer fantastisch, für die Läufer allerdings fast ein bisschen zu warm. Regen wäre aber viel schlimmer gewesen, weil dann die Wege rutschig gewesen wären“, so Kotz.

Wie immer gehörte ein buntes Rahmenprogramm zum Lauterlauf. Für Kinder gab’s eine Spielstraße, eine Bastel- und Schminkecke und ein Bungee-Trampolin. Wer Hunger hatte, konnte sich „Lauteracher Albleisa“ oder Maultaschen schmecken lassen und in der Lautertalhalle unterhielten die Stadtkapelle Hayingen sowie die „Oldies“ der Stadtkapelle Ehingen die Wettkämpfer und Zuschauer.