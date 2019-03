35 Mannschaften in vier Turnieren des SC Lauterach

Der SC Lauterach hat am zurückliegenden Wochenende vier Jugendfußball-Hallenturniere angeboten. Zweimal siegte der VfL Munderkingen, jeweils einmal waren die SGM Schelklingen und die TSG Ehingen erfolgreich.

Bei den D-Junioren ging es am ersten Turniertag am Samstag zunächst um den begehrten Wanderpokal. Die TSG Ehingen trat mit zwei Mannschaften an und diese beiden Mannschaften machten den Turniersieg unter sich aus. Beide TSG-Teams gewannen in den Halbfinals. Endstand: 1. TSG Ehingen II durch 7:3 gegen 2. TSG Ehingen I, 3. SGM Lauterach/Marchtal/Kirchen I durch 2:1 gegen 4. SV Unterstadion, 5. VfL Munderkingen I durch 2:1 gegen 6. TSV Rißtissen, 7. SG Dettingen durch 2:1 gegen 8. SGM Lauterach/Marchtal/Kirchen II, 9. VfL Munderkingen II durch 2:1 gegen 10. SV Herbertshofen.

Auch bei den E-Junioren spielten zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Nach den Gruppenspielen lag in der Gruppe A die SGM Lauterach/Marchtal/Kirchen auf Platz eins vor der SGM Granheim, dem SV Unterstadion, der SG Dettingen und dem VfL Munderkingen. In Gruppe B lautete die Reihenfolge: SGM Schelklingen, SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, SV Unlingen, SGM Rißtissen/Griesingen TSV Hayingen/Pfronstetten. Ehingen-Süd/Rottenacker und Schelklingen setzten sich in den Halbfinalspielen durch. Endstand: 1. SGM Schelklingen durch 1:0 gegen 2. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, 3. SGM Granheim durch 4:2 gegen 4. SGM Lauterach/Marchtal/Kirchen, 5. SV Unterstadion durch 4:1 gegen 6. SV Unlingen, 7. SGM Rißtissen/Griesingen durch 4:1 gegen 8. SG Dettingen, 9. VfL Munderkingen durch 2:1 gegen 10. TSV Hayingen/Pfronstetten.

Insgesamt sechs Mannschaften waren es bei den F1-Junioren. Sie spielten in einer Gruppe jeder gegen jeden. Souverän setzte sich der VfL Munderkingen durch, der seine fünf Spiele gewann. Endstand: 1. VfL Munderkingen 15 Punkte/21:4 Tore, 2. TSG Rottenacker 12/12:7, 3. SGM Ertingen/Binzwangen 9/12:7, 4. SG Dettingen 6/9:8, 5. SGM Lauterach/Kirchen/Marchtal 3/3:15, 6. FV Schelklingen-Hausen 0/1:17.

Die neun teilnehmenden Mannschaften bei der F2-Junioren spielten zunächst in zwei Gruppen. In der Gruppe A gewann die TSG Rottenacker ihre drei Spiele und belegte Platz eins vor Rißtissen, Allmendingen/Altheim I und Schelklingen-Hausen. Alle vier Spiele in der Gruppe B gewann der VfL Munderkingen, Zweiter wurde Allmendingen/Altheim II vor der SG Dettingen, den SF Kirchen und dem FC Marchtal. In den Halbfinalspielen siegten Allmendingen/Altheim II und Munderkingen. Endstand: 1. VfL Munderkingen durch 6:0 gegen 2. SGM Allmendingen/Altheim II, 3. TSV Rißtissen duch 2:1 gegen 4. TSG Rottenacker, 5. SG Dettingen durch 2:0 gegen 6. SGM Allmendingen/Altheim I, 7. SF Kirchen durch 1:0 gegen 8. FV Schelklingen-Hausen, 9. FC Marchtal.

SCL-Jugendleiter Richard Gantert und sein bewährtes Team sorgten für einen reibungslosen Verlauf der Turniere. Wie gewohnt hatte die Veranstaltung wieder viele Zuschauer.