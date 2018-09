17 D-Jugend-Teams bei Vorrunde der VR-Talentiade in Lauterach

Die SGM Ehingen Süd/Rottenacker II und die TSG Ehingen sind Gewinner des Vorrundenturniers zum VR-Talentiade-Cup in Lauterach. Vormittags setzte sich die SGM Ehingen Süd/Rottenacker II im Siebenmeterschießen mit 8:7 gegen die SGM Ehingen Süd/Rottenacker I durch. Im kleinen Finale siegte die Mannschaft des SV Unterstadion mit 2:1 gegen den FV Neufra. Am Nachmittag entschied die TSG Ehingen das Turnier zu ihren Gunsten. Die TSG-Nachwuchsfußballer gewannen das Endspiel mit 4:3 nach Siebenmeterschießen gegen die SGM Ringingen/Pappelau-Beiningen. Im Spiel um Platz drei siegte die SGM Dettingen/Emerkingen I mit 1:0 gegen die SGM Schelklingen.

Es war ein spannendes Turnier, an dem rund 200 D-Juniorinnen und D-Junioren teilnahmen. Die 17 Teams schenkten sich auf dem Spielfeld nichts und kämpften um den Endrundeneinzug. Für den reibungslosen Turnierverlauf sorgte der Gastgeber SC Lauterach mit seinem Helferteam um Jugendleiter Richard Gantert. Die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß als Partner des VR-Talentiade-Turniers in Lauterach wurde bei der Siegerehrung und Pokalübergabe von Manuela Steiner vertreten.

Das Vorrundenturnier in Lauterach war die erste Stufe bis zum Landesfinale am 1. Dezember in Maichingen. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier sind nun für die Endrunde auf Bezirksebene am 3. Oktober in Bolstern qualifiziert. Partner des VR-Talentiade-Cups sind der Badische (BFV), der Südbadische (SBFV) und der Württembergische Fußballverband (WFV).

Insgesamt nehmen in Württemberg 13 000 Mädchen und Jungen im D-Jugend-Alter in rund 1300 Mannschaften an der Talentiade teil, gespielt wird an insgesamt 100 Spielorten. Der VR-Talentiade-Cup ist eingebettet in die landesweite VR-Talentiade, die von den Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit insgesamt 16 Sportfachverbänden organisiert und ausgerichtet wird. Die Talentiade wird in den Sportarten Fußball, Handball, Tennis, Turnen, Leichtathletik, Golf und Ski angeboten. Jedes Jahr finden bei der VR-Talentiade in ganz Baden-Württemberg rund 400 Veranstaltungen mit insgesamt 40000 Nachwuchssportlern statt. Damit zählt der im Jahr 2001 ins Leben gerufene Wettbewerb zu den bundesweit größten Talentförderprojekten.