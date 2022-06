Zwischen Höhlen, Felsen und blauen Quellen

Die Natur entfaltet in diesen Wochen ihre volle Kraft und lädt förmlich zu einem Ausflug ins Grüne ein. Im Alb-Donau-Kreis können Besucher sich in diesen Höhlen auf eine Reise zu den Spuren eiszeitlicher Geologie und Urgeschichte begeben. Darauf – und auf eine neue Broschüre zu dem Thema – weist der Alb-Donau-Tourismus in einer Mitteilung hin.

Ob im Lonetal und im Achtal bei den Welterbehöhlen, im Schmiechtal, im Kleinen und Großen Lautertal oder auf der Laichinger Alb: Die großen Schauhöhlen im Landkreis haben wieder ihre Pforten geöffnet und manche der Naturhöhlen lassen sich während einer Rad- oder Wandertour entdecken. In und um Laichingen sind insbesondere die Tiefenhöhle, die Sontheimer Höhle und die Westerheimer Schertelshöhle sehenswert, heißt es in der Mitteilung des Alb-Donau-Kreises. Sie erlauben Besuchern über Treppen und Wege einen Abstieg bis in 55 Meter Tiefe und zeigen zum einen den Untergrund der Alb und zum anderen mächtige Tropfsteine.

Im „Höhlenreich Alb-Donau-Kreis“ sind aber nicht nur Höhlen zu sehen, sondern auch etliche Karstquellen, wie der Blautopf, die Lauterquelle oder die Warmen Quellen bei Algershofen. Einen Besuch wert sind laut Kreisverwaltung außerdem das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren oder der Steinzeitpark Ehrenstein in Blaustein. Dort erfahren die Besucher wie die Steinzeitmenschen hier in der der Region gelebt haben und welch faszinierende Kunstwerke sie vor 40.000 Jahren geschaffen haben.

In der neuen kostenlosen Broschüre „Höhlenreich“ des Alb-Donau-Kreis Tourismus sind die Täler mit über 40 Höhlen und Quellen sowie die Museen und die Präsentationsorte der Eiszeitkunst mit Bild und Text beschrieben. Einen ersten Eindruck der Ausflugsziele geben Videos, die in der neuen Broschüre „Höhlenreich“ über QR-Codes abrufbar sind. Detaillierte Rad- und Wandervorschläge seien zudem in den Broschüren „Fahrradtouren“ und „Wandertouren“ enthalten. Die Broschüren können über‘ das Internet bestellt oder heruntergeladen werden: tourismus.alb-donau-kreis.de/service/prospekte-bestellen.