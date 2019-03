Zweier-Turnier: Nicht mehr als Bronze für die Lokalmatadoren

Die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung des TSV Laichingen sind mit der 44. Auflage des Zweier-Mannschaftsturniers in der Jahnhalle zufrieden. Sie sprechen von einem gelungenen Turnier. Insgesamt 96 Teams kamen wieder auf die Laichinger Alb. Alle platzierten Teams freuten sich über Pokale, Urkunden sowie Sachpreise.

Die 192 Tischtennisspieler verteilten sich an den zwei Turniertagen auf sieben Wettbewerbe. Auf 17 Tischen gab es wieder guten Sport zu sehen und in allen Klassen gab es neue Titelträger. Zahlreiche Zweier-Teams aus dem Bezirk Ulm erzielten gute Platzierungen. Am Samstag spielten 58 Herren-Teams, am Sonntag 26 Jungen-Teams sowie zwölf Mixed-Teams.

Begonnen haben die Herren D mit 21 Teams. Marcel Görres/Karl Weber aus Bad Waldsee/Bad Wurzach siegten im Finale glatt mit 3:0 gegen Hoffeld/Schaikheim mit Felix Schäk/Robert Jung, die auf Platz zwei kamen. Gemeinsam auf dem dritten Rang landeten Dreher/Laun aus Altburg/Stimpfach sowie Domann/Langhorst vom TSV Pfuhl.

Das größte Teilnehmerfeld hatten die Herren C- Spieler mit 27 Teams. Das Siegerduo kam aus dem Bezirk Ulm. In hart umkämpften Spielen hatten Sven Barth/Marc Engelhardt aus Wiblingen den längeren Atem und siegten mit 3:1 gegen das Duo aus Rotenfels/Sindelfingen mit Frank Burkhard/Rainer Stolz. Auf Platz drei landeten die Gastgeber aus Laichingen mit Thomas Schwenkedel/Reiner Nübling. Ebenfalls Dritte wurden von der SF Dornstadt Schäfer/Pataki.

Um 15 Uhr starteten dann die Herren B mit insgesamt zehn Teams. Das Siegerteam stellte der TSV Weißenhorn in der Besetzung Marco Ritter/Manuel Söll. Im Finale besiegten sie die Paarung Radomir Chanecka/Willebold Göppel aus Dettingen/Memmingen. Gemeinsame Dritte wurden Schäffler/Simon von der TTF Günztal und Bauknecht/Liu vom TSV Georgi Allianz.

Gute Beteiligung bei den Jungen

Erfreulich war die Beteiligung bei den jungen Teams mit 26 Meldungen, fünf mehr als beim vergangenen Turnier. Die meisten Teams stellte der SC Staig mit insgesamt sieben Mannschaften. Neun Mannschaften starteten bei den Jungen A. Das Sieger- Team kam vom TV Jebenhausen mit Tim Schniepp und Niklas Wiegand. Auf Platz zwei kam der SC Staig III mit Antonio Lukic/Fynn Ugowski. Gemeinsam auf den dritten Platz kamen Demisch/Edele aus Murrhardt/Witzighausen und Aßfalg/Lemke vom SC Staig II.

Ebenfalls neun Zweier-Duos spielten um den Titel bei den Jungen B. Roj Nawroz/Ioannis Smymis von der TPSG Göppingen siegten im Finale mit 3:2 gegen Wolfgang Ehrlich/Simon Xu vom Sportbund Stuttgart, die Zweite wurden. Auf den dritten Platz kamen Samuel Oberst/Robin Schillinger vom SV Aufheim und vom SV Westerheim Lukas Tritschler/Moritz Wiume.

Acht Zweier-Teams gingen bei den Jungen C an den Start. Die vier platzierten Teams kamen aus dem Bezirk Ulm. Auf Platz eins landeten Korbinian Grasser/Jason Kelly vom SC Vöhringen. Mit 3:1 besiegten sie im Finale Julian Kräß/Johannes Mack vom SV Nersingen, die somit auf Platz zwei kamen. Der SC Staig II mit Scheffold/Schneider und der SC Staig III mit Jurkovic/Kirsch wurden gemeinsame Dritte.

Mixed-Teams zum Abschluss

Den Abschluss des Turniers machten die Mixed-Teams. Hier gab es viele Absagen. Nur zwölf Mannschaften gingen an den Start. Nach der Vorrunde wurden die Sieger in der A- und B-Konkurrenz ausgespielt.

Sieger in der A-Klasse wurden Alexandra und Jürgen Schankula aus Betzingen (Gomaringen). Auf den zweiten Platz kamen Anja Skokanitsch/Jannik Kokol von der TUS Metzingen. Die Lokalmatadoren Ingen Breit/Reiner Nübling aus Westerheim/Laichingen wurden gute Dritte, ebenso Sarah Haussmann/Markus Klein aus Hermaringen/Dornstadt.

Sieger in der B-Klasse wurden Manuela Heinz und Georg Rau aus Kirchdorf/Beimerstetten. Im Finale besiegten sie Christine Duckek/Heinz Dieter Söll aus Merklingen/Laichingen mit 2:1. Auf den dritten Platz kamen Beate Cieslik/Frank Prokasky aus Ermingen und Lena Gienger/Andreas Hassler vom TV Merklingen.