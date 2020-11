Zwei weitere Bewohner des Laichinger Pflegeheims gestorben

In Pflegeheimen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind weitere Corona-Fälle entdeckt worden. Das teilt das Landratsamt am Donnerstagabend mit.

Aus verschiedenen Reihentestungen in von Corona betroffenen Pflegeheimen sind Ergebnisse eingegangen. Weitere stehen noch aus oder Testungen sind in Vorbereitung.

Insgesamt 17 Tote in Laichingen

Im Seniorenzentrum Laichingen sind leider zwei weitere Bewohner verstorben. Die Zahl der Verstorbenen erhöht sich damit auf 17.

23 Covid-19-Positive in Blaubeuren

Im Falle des Corona-Ausbruchs im Blaubeurer Karl-Christian-Planck-Spital sind dem Gesundheitsamt heute zwei weitere infizierte Bewohner gemeldet worden. Damit sind nach derzeitigem Stand aktuell 21 Bewohner und zwei Mitarbeitende Covid-19-positiv.

Drei Bewohner in Ulm-Wiblingen erkrankt

Im Seniorenzentrum in Ulm-Wiblingen wurden zwei weitere Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Damit sind insgesamt drei Bewohner erkrankt.

Insgesamt zehn Personen in Langenau positiv

Im Pflegeheim Sonnenhof in Langenau sind zwei weitere Mitarbeitende sowie fünf zusätzliche Bewohner positiv getestet worden. Damit sind dort insgesamt vier Personen aus der Belegschaft, sowie sechs Bewohner an Covid-19 erkrankt.

Hinweis des Landratsamts

Vonseiten des Landratsamts (LRA) möchte man auf Folgendes hinweisen: Bei der Gesamtzahl der Infektionsfälle pro Heim handelt es sich um eine kumulative Angabe, also um die Anzahl der Personen, die seit Beginn des Ausbruchs positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Ein Teil dieser Personen kann bereits wieder genesen sein.

Im Falle der übrigen Pflegeheime und Seniorenzentren im Alb-Donau-Kreis gelte der vom LRA am Mittwoch, 4. November 2020, mitgeteilte Sachstand. Für diese Einrichtungen seien derzeit (Stand Donnerstag, 5. November, 18 Uhr) keine weiteren Infektionsfälle bekannt.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist weiterhin in engem Kontakt mit den Seniorenzentren bzw. Pflegeheimen, damit die angeordneten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen konsequent angewandt und umgesetzt werden. Die Kontaktpersonennachverfolgungen laufen.