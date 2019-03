Zwei Solarparks sollen entstehen – doch nur einer darf kommen

Auf der Laichinger Alb ist noch vergleichsweise viel Platz, zwei Unternehmen wollen davon profitieren und Photovoltaik-Freiflächen errichten; eine in Laichingen und eine in Suppingen (wir berichteten). Doch die Stadt Laichingen hat etwas dagegen: gegen die Anlage bei Suppingen. Der Ortschaftsrat hatte sich für das Vorhaben ausgesprochen.

Meist folgt der Laichinger Gemeinderat den Empfehlungen, die die Ortschaftsräte der drei Teilorte Feldstetten, Suppingen und Machtolsheim aussprechen (die selbst keine bindenden Beschlüsse fassen können). Deshalb wird es spannend sein zu sehen, wie sich der Laichinger Rat bei einer Sitzung am Montag, 18. März, im Fall des beantragten Photovoltaik-Feldes verhält. Denn während der Suppinger Ortschaftsrat mehrheitlich für den Antrag der Firma Juwi votiert hatte, die auf der Westseite der Landesstraße nach Laichingen ein rund neun Hektar großes Solarfeld errichten möchte (wir berichteten), stellt sich die Stadtverwaltung jetzt quer. In der Beschlussvorlage empfiehlt sie den Stadträten, dem Photovoltaik-Feld nicht zuzustimmen.

Die Begründung der Stadt hat laut Vorlage nichts mit der Größe des Feldes zu tun. Neun Hektar entsprechen zwölf Fußballfeldern. Es wäre die zweite solche Anlage auf Suppinger Gemarkung; die bestehende ist halb so groß als die beantragte. Probleme hat die Verwaltung vielmehr damit, dass der Flächennutzungsplan eine solche Anlage in diesem Gebiet nicht vorsieht (er müsste geändert werden). Und sie beruft sich auf eine vor zehn Jahren vom Gemeindeverwaltungsverband in Auftrag gegebene Untersuchung, an welchen Standorten sich Photovoltaik-Anlagen in der freien Landschaft Platz finden könnten. Die von der Firma Juwi auserkorene Fläche ist nicht darunter.

Auch in Suppingen war und ist das Vorhaben umstritten. Sagen die einen, man dürfe den erneuerbaren Energien keine Steine in den Weg legen und verweisen auf die Energiewende (immerhin könnte die geplante Anlage westlich von Suppingen mehr als 2000 Haushalte mit Strom versorgen), so kritisieren die anderen, dass der Landwirtschaft weitere Flächen entzogen würden. Ortsvorsteher Bernd Kühnle gehört zu den Skeptikern.

Frei machen will die Stadt Laichingen hingegen den Weg für ein erstes Photovoltaik-Feld bei Laichingen. Südlich der Landesstraße – gegenüber dem Gewerbegebiet „Dreispitz“ – will die Firma „Wind“ Energien aus Kirhheim/Teck ihr Vorhaben realisieren; noch größer als Juwi bei Suppingen: Insgesamt soll auf einer Fläche von zwölf Hektar Sonnenenergie ins Strom umgewandelt werden. Aber warum wird hier die Zusage empfohlen?

Anders als in Suppingen ist dieses Gebiet laut Verwaltung im Flächennutzungsplan schon als „Sonderbaufläche Photovoltaik“ ausgewiesen. Die Planung würde „befürwortet“, da die Flächen dadurch „ihrer Zweckbestimmung zugeführt“ würden. Außerdem sie die Firma „Wind“ Energien bereit dazu, die Kosten des Bauleitplanverfahrens zu übernehmen.

Dass sich auf der Fläche südlich der Landesstraße etwas in Sachen Solar tut, ist keine Überraschung. Eher, dass dies bis jetzt gedauert hat. Schon seit Jahren wird die Fläche für Solaranlagen freigehalten. Bei dem geplanten Solarfeld soll es aber nicht bleiben. Die Stadt will in direkter Nachbarschaft, wie schon mehrfach berichtet, ein neues Gewerbegebiet ausweisen; 24 Hektar groß. Vor zwei Jahren hatte der Laichinger Rat grünes Licht gegeben.