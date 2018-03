Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Zwei Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall nahe Laichingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 7.30 Uhr.

Zu dieser Zeit fuhr ein 18-Jähriger von Westerheim in Richtung Feldstetten. Am Ende einer Kurve geriet sein Auto ins Schleudern. Es kam nach links und rammte den Gegenverkehr. Die Fahrerin dieses Autos wurde schwer verletzt. Ebenso der Unfallverursacher. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 18-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.