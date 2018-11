Zwei Samuels sinnieren im Sessel über Scheitern und wieder Aufstehen

Der eine präsentiert sein aktuelles Buch „Rolle vorwärts“, der andere Lieder aus seinem neuesten Album „Endlich da sein, wo ich bin“: In der St. Albanskirche nahmen am Sonntagabend gleich zwei Samuels Platz: Samuel Koch (rechts), bekannt durch seinen Unfall bei „Wetten dass...?!“, und Sänger Samuel Harfst (links). Beide passen wohl in keine Schublade, sind Individualisten, schreiben, spielen und singen auch davon.

Dementsprechend gibt es von Samuel Koch, der seit sieben Jahren gelähmt und deswegen im Rollstuhl sitzt, eine Kostprobe aus dem neuesten Buchprojekt „StehaufMensch“. Da geht es um den Ärger über den Ärger. Während Koch sonst eher sehr bedacht und leise spricht, kommt bei der Lesung seine feste Stimme zur Geltung. Da erzählt er von seinem Vorhaben, nach Wien zu fliegen, einer terminlichen Überschneidung, die sich dann kurzfristig doch noch auflöst und wie sein Rollstuhl nach China reist. Immer wieder heißt es „Groll“, also Ärger. Doch die Moral aus der Geschichte und der seines Lebens: Ärger oder Wut lähmen und machen unproduktiv. Immer wieder gebe es Hindernisse und Barrieren. Diese Erkenntnis ist auch Teil seines Buches „Rolle vorwärts“. Trotz seiner Lähmung habe er viele Stunden erlebt, die zeigten, dass es lohnt, zu leben. Wie das Leben so manches Mal verläuft, zeigt parallel zur Konzertlesung Samuel Harfst in seinen Songs. Da geht es um die Liebe, den Glauben daran und um ein verpatztes Interview, dessen Inhalt er für ein Lied verwendet. Samuel Koch und Samuel Harfst sind in Plauderlaune und binden ihr Publikum ein. Organisiert wurde der Abend vom Team „Time to Talk“ und der evangelischen Kirchengemeinde.