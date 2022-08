Zwei Meistertitel, schwache Beteiligung bei JHV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. Juli fand im Rößle die Jahreshauptversammlung der TSV Laichingen Tischtennis-Abteilung für das zurück liegende Spieljahr 2021/2022 statt. Durch das Corona Problem wurden wieder zahlreiche Aktivitäten im Sport und im Kameradschaftlichen Bereich geändert.

Abteilungsleiter Heinz Dieter Söll berichtete von zwei Meisterschaften, den ausgefallenen Vereinsmeisterschaften 2021 und einem gelungenen ein Tages Zweier Turnier anfang März. Er hofft dass in den kommenden Monaten alles so stattfindet wie geplant. Kassierer Uli Rößler berichtete der Versammlung den Kassenbericht, der von Kassenprüfer Michael Bubeck ohne Beanstandungen bestätigt wurde.

Die Berichte der einzelnen Mannschaftsführer sahen durchweg positiv aus, neben den zwei Meisterschaften gab es durchweg gute Platzierungen der Herren und der Jugend Teams. Jugendleiter Thorsten Schmauder berichtete von einer guten Trainingsbeteiligung und für die neue Runde gibt es drei Jungen Teams und eine Spielgemeinschaft der Mädchen mit dem TSV Seißen. Er bedankte sich bei Karl Wörz und Gerhard Ruopp für die Unterstützung sowie bei allen anderen Helfern rund um die Jugendarbeit.

Orgaleiter Philipp Wagner bedauerte die Absage der VM 2021 sowie der Weihnachtsfeier und des Grillfestes. Gut Verlaufen sei das Turnier mit knapp 100 Spielern sowie das Fest bei Jakobs Hütte und die Spielerversammlung samt LKW Essen.

Von der TSV Hauptverein Vorstandschaft nahm dann Karlheinz Lehner die Entlastungen des Ausschusses vor. Alle acht Mitglieder wurden einstimmig entlastet. Da sich im Vorfeld alle Amtsinhaber wieder für zwei Jahre zu Verfügung stellten, führte Lehner auch gleich die Wahlen der Posten durch. Alle wurden von den Anwesenden einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt. Es sind dies Abteilungsleiter Heinz Dieter Söll, stellvertretender Abteilungsleiter Thomas Schwenkedel, Kassierer Uli Rößler, Kassenprüfer Michael Bubeck, Jugendleiter Thorsten Schmauder, Orgaleiter Philipp Wagner, Presse und Gerätewart Reiner Nübling sowie Schriftführer Günter Schmid. Abteilungsleiter Söll hofft, dass alle Vorhaben für die Zukunft klappen und setzt auf die Bereitschaft aller Mitglieder.

Der Albcup findet am 11. September in Schelklingen statt, eine Woche später ist Rundenstart 2022/2023 für die sieben Teams, Vereinsmeisterschaft und Weihnachtsfeier sind am 17. Dezember, das Training ist wie gewohnt Montags und Donnerstags zu den bekannten Zeiten.