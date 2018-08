Zwei Laichinger schnuppern am Hiphop-Ruhm

Ein Lied für die Freundin war der Grund, dass der Laichinger David Purzeld (28) mit seinem Kindheitsfreund Emre Selamet (30) angefangen hat, Musik zu machen. Heute sind sie bekannt als „JoshiParka“. Der Name sei entstanden durch ihre Kindheitshelden Yoshi und Peter Parker, beide Figuren der Superhelden-Comics rund um „Spiderman“.

Großes Interesse

„Ich hatte schon im Alter von zwölf Jahren großes Interesse an Hiphop, mit etwa 16 oder 17 habe ich dann angefangen, selbst Musik zu machen“, erklärt Emre Selamet und ergänzt: „Und dann kam David dazu, den ich schon aus meiner Kindheit kenne.“ Nach einer längeren Pause haben die Laichinger vor etwa einem Jahr wieder damit begonnen, für sich selbst Musik zu machen. Diese nahmen sie in einem Studio in Ulm auf. Ohne jedoch zu wissen, was mit den Aufnahmen geschehen sollte.

Über das Internet sind die Rapper dann aber in Kontakt gekommen mit KD-Beatz, einem Hiphop-Produzenten und Unternehmer, der durch seine Kollaborationen mit Künstlern wie Kollegah, Haftbefehl, KC Rebell oder auch Fard in der Hiphop-Szene bekannt ist. Eine Chance, mit der die Musiker von „JoshiParka“ nie gerechnet haben. Das Beste: Er lud sie ein, in seinem Studio Songs aufzunehmen.

Sie schreiben ihre Texte selbst

Selamet und Purzeld schreiben ihre Texte selbst. Durch die Zusammenarbeit mit KD-Beatz entstand nun ihre erste EP mit dem Titel „Symbiose“, ein kleines Album mit sechs Songs. Nach den Aufnahmen Anfang des Jahres wurde sie am 2. Mai veröffentlicht. Gleichzeitig brachten sie ihr erstes Musikvideo heraus, ein weiteres am 29. Juni dieses Jahres.

Schon nach zweieinhalb Monaten haben sie auf der Videoplattform YouTube mehr als 1000 Abonnenten und zählen auf den verschiedenen Streaming-Plattformen insgesamt mehr als 30 000 Aufrufe. Auf Spotify wurden ihre Songs schon etwa 21 000 Mal geklickt.

Neue Songs in Arbeit

Momentan arbeiten die Laichinger wieder an neuen Songs. Wie sie diese veröffentlichen, ob als EP oder jeweils als Single, ist noch nicht klar. „Wir wollen nur keinen zu großen Abstand zu der letzten Veröffentlichung“, erklärt Emre Selamet. Dass sie es jedoch einmal so weit schaffen, das hätten sie nicht geahnt, sagt Emre Selamet. „Wir wollten ursprünglich nur für uns Musik machen. Es ist ein Hobby, das wir in der Zukunft auf jedem Fall im Auge behalten werden. Natürlich könnten wir es uns aber auch beruflich vorstellen.“