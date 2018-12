Zwei Helfer-Typen machen sich für Kinder stark

Sie ist Friseurmeisterin, er gelernter Glasermeister. Beide sind „Helfer-Typen“. Besonders engagieren sie sich für Kinder in Uganda. Dafür wagten Monika und Manfred Hiller aus Laichingen selbst einen großen Schritt.

Im Jahr 2010 ging das Ehepaar im Rahmen von „Christliche Fachkräfte International“ nach Luweero. Die gebürtige Ennabeurerin arbeitete dort als Beraterin für Kleingewerbe und erteilte „Hygiene-Unterricht.“ Der Nachfrage wegen wurde das Angebot auch auf Back- und Kochkurse ausgedehnt. „Wir haben Kinder gesehen, die einfach so arm sind“, erzählt Manfred Hiller. Der gebürtige Laichinger begleitete seine Frau. Aus deren Aktion entstand auch seine Aufgabe: Der heute 64-Jährige baute insgesamt 56 Backöfen.

Waisenkinder sind der Auslöser

Nachdem der Dreijahresvertrag ausgelaufen war, hatte das Ehepaar das Gefühl, „noch nicht fertig zu sein“. Sie verlängerten ihr Engagement um zwei Jahre. „Kurz vor unserer Rückkehr nach Deutschland starben Mutter und Vater von acht Kindern an HIV. Und so hat für uns alles angefangen“, zeigt Manfred Hiller auf. Ihnen sei klar gewesen, dass sie das Land nicht einfach hinter sich lassen wollen. Sie wollten weiter machen – benachteiligten Kindern helfen. Die „Schwäbische Zeitung“ möchte mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ebenfalls unterstützen.

Heute sind es 40 Kinder, die Hilfe durch das in Deutschland gegründete „Fredmon“-Projekt erhalten. Der Name setzt sich aus den Buchstaben in ManFRED und MONika zusammen. „Wir haben als Mitarbeiter Pastor Patrick Mukisa vor Ort. Er ist ehrlich, beschönigt nichts, zeigte uns damals die Kultur und ist uns so zu einem guten Freund geworden. Ohne ihn würde es gar nicht gehen“, erzählt Monika Hiller. Die heute 65-Jährige fügt an: „Wir können uns darauf verlassen, dass das Geld auch ankommt, wo es gebraucht wird.“

Bei einem Besuch vor Ort. (Foto: Hiller)

Das heißt konkret: Durch Monika und Manfred Hiller erhalten derzeit 40 Kinder Unterstützung – bis nach der Berufsausbildung. Schulgeld, Kleidung, Arztkosten: „Wir wollen einfach Grundwerte geben, damit die Kinder Lesen lernen können und so im Alltag nicht ausgetrickst werden. Wir begleiten sie bis zur Berufsausbildung. Diese dauert dort ein Jahr und bedeutet eine Mitarbeit in einem Betrieb. Einen Lohn gibt es nicht. Deswegen wollen wir die Grundlage dafür setzen, dass sich die Jugendlichen dann selbst versorgen und auf eigenen Füßen stehen können“, erklärt Manfred Hiller. Alle Kinder und Jugendlichen gehen im Internat zur Schule. Sie übernachten dort, damit die Wege nach Hause nicht zu lang sind. „Aber wir haben kein extra Gebäude errichtet. Die Kinder bleiben in ihrem Lebensumfeld. Sie lernen derzeit an zwölf Schulen“, so der Laichinger. In der Ferienzeit ist ein so genanntes „Holiday-coaching“ vorgesehen. Bedeutet: Die Kinder und Jugendlichen wohnen in den Ferien zusammen und lernen. Dazu werden die Räumlichkeiten angemietet, die Schlafmöglichkeiten und der Unterricht sowie die Verpflegung organisiert.

Patenschaft für 25 Euro im Monat

Wer helfen möchte, kann eine Patenschaft übernehmen. 25 Euro im Monat werden benötigt, um einem Kind in dieser Weise helfen zu können. „Ganz wichtig ist, dass es eine Hilfe zur Selbsthilfe ist“, sagt die gebürtige Ennabeurerin. Würde nur Geld gegeben, dann würden die Reichen immer reicher und die Armen blieben arm. „Deswegen habe ich auch die Kurse gegeben“, sagt die 65-Jährige und erinnert sich an die Zeit zurück. „Am Anfang waren natürlich Zweifel da. Wir haben alles zurückgelassen – die Familie, Freunde, ein Haus“, so Monika Hiller. Ihr Mann nickt und fügt an: „Wir haben den Schritt aber gewagt – es war uns von Gott ans Herz gelegt.“ Beide hätten Englisch gelernt und die Koffer gepackt. „Ich habe nicht einmal Heimweh gehabt“, so Monika Hiller. Ihrer Eltern zuliebe kam sie nach Deutschland zurück – mit dem Willen, trotzdem weiter zu helfen.

„Ich habe nicht einmal Heimweh gehabt“ Monika Hiller

„In Laichingen sind wir ein Part der evangelischen Kirchengemeinde und ein Team von neun Personen“, erzählt ihr Mann weiter. Wenn die Beiden über Uganda sprechen, dann schlägt ihr Herz höher – so auch bei den fast täglichen Nachrichten Patrick Mukisas, den Zeugnissen, Bildern und Briefen. Jährlich fliegen sie selbst hin. Monika und Manfred Hiller freuen sich auf Februar 2019. Dann reisen sie mit einer Gruppe nach Luweero und besuchen die Kinder. Und wer weiß: Vielleicht kehren die Hillers einmal ganz nach Uganda zurück.