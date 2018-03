Zwei Bezirksmeistertitel für Laichinger Judokas

Die Bezirkseinzelmeisterschaften der Altersklasse U12 haben am vergangenen Wochenende in Beimerstetten stattgefunden. Mit dabei waren auch vier Laichinger Judokas.

Zoe Sailer startete in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm. Sie unterlag in ihrem ersten Kampf knapp und musste ihr Glück in der Trostrunde versuchen. Dort konnte sie sich nach drei Siegen noch den dritten Platz sichern. Ähnlich erging es Jakob Kölle. Er kämpfte in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm, eine der am stärksten besetzten Klassen. Nach zwei vorzeitigen Siegen unterlag Kölle dem späteren Sieger, schaffte aber nach zwei weiteren Siegen den Sprung aufs Podest.

In der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm ging Simon Titos an den Start. In der zweit leichtesten Gewichtsklasse entschied er alle Kämpfe für sich und sicherte sich somit den ersten Titel für die Laichinger. Für den zweiten Titel sorgte Mika Maute in der Klasse bis 50 Kilogramm. Auch er entschied alle Kämpfe für sich. Alle vier Kämpfer qualifizierten sich wegen ihrer guten Leistung für die Südwürttembergischen Meisterschaften Ende April in Biberach.