Zum Jahresende gehen die Lichter aus

Ende einer Ära: Weil für den Firmenstandort von Auto Schaufler in der Geislinger Straße 50 in Laichingen kein Nachfolger gefunden werden konnte, wird das Autohaus zum Jahresende seine Pforten schließen. Schaufler-Kunden werden aber weiterhin betreut – in Westerheim. Alle Mitarbeiter haben überdies neue Jobs gefunden, teilt die Firma mit.

Die Firmengeschichte von Schaufler begann im Jahr 1928 in Feldstetten – dort eröffnete Christian Schaufler in einer Scheune seine mechanische Werkstätte. Weil die Räumlichkeiten zu klein wurden, erfolgte 1938 der Umzug nach Laichingen in die Weite Straße. An diesem Standort, dem „Schaufler-Areal“, befindet sich heute ein Wohn- und Geschäftshaus. 1961 wurde Auto Schaufler zum Opel-Vertragspartner ernannt. 1977 siedelte Seniorchef Robert Schaufler mit der gesamten Mannschaft in das neu erbaute Autohaus in die Geislinger Straße 50. Hier geht, die SZ berichtete bereits exklusiv, die Firmengeschichte zum Jahresende nun zu Ende.

„Im 90. Jahr führen wir als Familienbetrieb unser Traditionsunternehmen Auto Schaufler GmbH zum Finale“, sagt der heutige Geschäftsführer Adrian Schaufler. „Ich widme mich ab Januar einer neuen Aufgabe, meinem Hobby, das ich seit mehr als 30 Jahren nebenberuflich ausübe“.

Mit der Firma Schaufler Sales Fahrzeugverkauf werde der Handel von EU- und Gebrauchtwagen weitergeführt. Und bei Schaufler Sales Eventtechnik, einem weiteren Standbein, ist Schaufler im Bereich der Veranstaltungstechnik, Vermietung und dem Verkauf von Licht- und Tonanlagen sowie Medientechnik tätig.

Mit der 2012 von Adrian Schaufler und seinem Sohn Jonathan gegründeten Firma ja-ton Veranstaltungstechnik GbR werden unter anderem Live-Konzerte mit qualitativ hochwertiger Technik beschallt und beleuchtet sowie private Feierlichkeiten und Partys individuell als DJ betreut. Das jüngste Kind ist die Ledwall-Germany – hier werden LED-Display-Wände für Firmenevents, wie Messen, Tagungen, Präsentationen, aber auch Großveranstaltungen wie Public-Viewings technisch betreut oder vermietet und vertrieben.

Isuzu und Hyundai Partner

Adrian Schaufler, Geschäftsführer seit 1988, übernahm 1997 den elterlichen Betrieb in dritter Generation und gestaltete den Eingangsbereich mit 100 Quadratmetern zusätzlicher Ausstellungsfläche neu und moderner. Im Jahr 2000 wurde ein weiterer Service-Vertrag mit dem Hersteller Isuzu geschlossen. 2004 folgte ein Service- und Vertriebsvertrag mit der Marke Hyundai.

Die Stammkunden des Autohauses sollen trotz der Schließung nicht in die Röhre schauen. Marcus Manhardt und sein Team vom Autohaus Ramminger in Westerheim übernehmen die Spezialwerkzeuge für die Marken Opel, Isuzu und Hyundai sowie den kompletten Bestand an Original-Ersatzteilen und Zubehör.

„Ein bisschen Laichingen bleibt“, sagt Adrian Schaufler – die entsprechenden Dienstleistungen rund ums Auto werden in der Laichinger Straße 31 in Westerheim angeboten. Dazu zählen Reparaturen aller Marken, Unfallinstandsetzung, Hauptuntersuchung, Glasreparatur, Hol- und Bring-Service, Mietwagen und ein Reifenhotel. „Ein großer Teil unserer Reifenhotel-Kunden ist bereits nach Westerheim umgezogen“, Schaufler.

Was mit dem Areal des Autohauses in Laichingen geschieht, sei noch unklar. Pläne gebe es noch keine konkreten, Ideen aber schon.

Marcus Mannhardt hat das Autohaus Ramminger 2011 erworben. Für 2018 ist ein Anbau geplant; Ausstellungs- und Lagerfläche werden vergrößert. Die beiden Geschäftsmänner sind überzeugt und sich einig, „die langjährigen Kunden von Auto Schaufler in familiärer Atmosphäre freundlich und fachgerecht zu betreuen“. Zum Start erhalten „Überläufer“ bei der Erstreparatur zehn Prozent Nachlass auf die Ersatzteile, sagt Marcus Mannhardt.

Für alle Neugierigen

www.schaufler-sales.com

www.ja-ton.de

www.ledwall-germany.de