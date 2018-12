Zuhörer trotzen den Tropfen

Im Sommer wurde er herbei gesehnt, am Sonntag war er weniger willkommen. Doch trotz ausgiebigen Regens sind einige Zuhörer am Abend in den Westerlau-Wald zur Waldweihnacht der evangelischen Laichinger Kirchengemeinde gekommen. Den „härtesten“ Job hatten die jungen Fackelträger.

Chris Trieb stimmte die schätzungsweise rund 40, meist beschirmten Zuhörer vor der Bühne in Westerlau mit einer Lesung aus dem 1, Korinther ein aufs Fest der Feste. „Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab“, sagte er, gemeint war „die Liebe“. Trieb selbst schaute „herunter“ auf die Gläubigen, aber nicht aus einer inneren Haltung heraus, sondern weil er eben oben stand auf der Bühne des kleinen Pavillons. Zu schönen Klängen des Posaunenchors sangen die Anwesenden bekannte Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“ oder „Alle Jahre wieder“.

Den wohl „härtesten“ Job verrichteten angesichts des nicht enden wollenden Regens im dunklen Wald die angehenden Konfirmanden. Sie leuchteten am Wegesrand den vorbei gehenden Gästen mit Fackeln den Weg, harrten tapfer aus.

Die Waldweihnacht am Sonntag war erst der Auftakt zu einem ganzen Reigen an Feierlichkeiten bei der evangelischen Laichinger Kirchengemeinde, die bis 6. Januar andauern (siehe Kasten). Schön: Sie finden alle statt im Trockenen.